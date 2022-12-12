Anuário ES: confira os principais dados da economia capixaba

O Anuário Espírito Santo traz dados da economia e das finanças do Estado e das cidades capixabas. Navegue pelo infográfico para conhecer as principais informações.
Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 00:35
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