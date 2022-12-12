Cercados pela riqueza do mangue e da mata

Mangues na Grande Vitória: empresas atuam para proteger esses ambientes Crédito: Fernando Madeira

Na prática, a sigla ESG (Environmental, Social and Governance) é um conjunto de iniciativas sustentáveis voltadas à preservação ambiental, projetos de desenvolvimento social e práticas éticas de gestão. Na vertente de proteção ao meio ambiente, projetos do setor produtivo mostram que é possível conciliar progresso econômico e respeito à natureza.

Um cinturão verde, com cerca de 7 km² cerca a área da ArcelorMittal Tubarão, na Grande Vitória . A área tem mais de 2,6 milhões de árvores, lagoas e mangues, onde habitam várias espécies de animais, como cobras, jacarés, gambás e macacos. A multinacional também realiza uma ação para preservar as nascentes na bacia do Rio Santa Maria em parceria com órgãos públicos.

CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira observa que a sustentabilidade e o compliance têm pontos de intersecção. “Ambos estão alinhados já que não basta à empresa estar em conformidade da lei e ter integridade e ética nas suas relações comerciais e humanas. É preciso também estar consciente do seu papel e impacto no cenário atual e no futuro das próximas gerações, pensando e trabalhando pelo meio ambiente, pela sociedade e pela perenidade da empresa”.

O executivo comemora a conquista, em 2022, do selo Responsible Steel, um certificado que garante o padrão de sustentabilidade para todo o processo de produção do aço, com 12 princípios ambientais, sociais e de governança. A empresa é a primeira produtora de aço das Américas a receber a certificação.

Já a Suzano tem como metas para 2030 ações sociais e ambientais que já estão em andamento alinhadas às diretrizes de ESG. São elas: ofertar 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável e conectar meio milhão de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no cerrado, Mata Atlântica e Amazônia.

A companhia quer aumentar também a disponibilidade hídrica em 100% das bacias hidrográficas consideradas críticas; reduzir em 15% a água captada nas operações industriais; reduzir em 70% os resíduos sólidos industriais destinados a aterros próprios ou de terceiros, transformando-os em subprodutos; aumentar em 50% a exportação de energia renovável.

Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a Brametal, fábrica de estruturas metálicas para geração e transmissão de energia elétrica e telecomunicações, construiu uma caixa de armazenamento de água de chuva que comporta 210 mil litros. A empresa também faz o reaproveitamento da água de chuva para confecção de banhos de decapagem e reúso da água do ar-condicionado para limpeza de vias. Realiza ainda ações de preservação de mata ciliar e recuperação de resíduos de madeira.

Entenda o conceito: O que é ESG