Mais bikes e mais ciclovias são um caminho sem volta para a mobilidade

O novo modelo de bicicleta da Bike Vitória que será utilizado em 2023 Crédito: André Sobral/PMV

Em maio de 2016, Vitória se espelhava nos grandes centros urbanos do mundo ao inaugurar as cinco primeiras estações de bicicletas compartilhadas. O Bike Vitória, desde então, faz parte da paisagem da cidade, seja para o lazer, seja para os deslocamentos diários.

A comprovação de que existe demanda para o aluguel de bicicletas está no próprio aplicativo: em horários de pico, como no início ou no fim da jornada de trabalho, costumam faltar bikes disponíveis em determinados locais. São aproximadamente 4 mil usuários cadastrados.

Em 2023, a cidade vai receber mais quatro estações , passando a contar com 38 no total, além de realizar a substituição de 250 bicicletas. Ao se espalharem pela cidade, os veículos se viabilizam como um meio de locomoção mais eficiente, até mesmo estimulando novos usuários.

Uma das principais reclamações é justamente a ausência de mais estações dentro dos bairros, facilitando a rotina de quem quer adotar a bicicleta como meio de transporte. Jardim da Penha, por exemplo, vai receber uma delas na Praça Regina Frigeri Furno. Não seria demais pedir que todas as praças do bairro passassem a ter bicicletas disponíveis. É assim que se ajuda a criar uma cultura mais sustentável de mobilidade.