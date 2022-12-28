Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Mais bikes e mais ciclovias são um caminho sem volta para a mobilidade
Opinião da Gazeta

Mais bikes e mais ciclovias são um caminho sem volta para a mobilidade

Em 2023, Vitória vai receber mais quatro estações do Bike Vitória, passando a contar com 38 no total. Ao se espalharem pela cidade, os veículos se viabilizam como um meio de locomoção mais eficiente

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 01:00

Públicado em 

28 dez 2022 às 01:00

Colunista

Bike Vitória
O novo modelo de bicicleta da Bike Vitória que será utilizado em 2023 Crédito: André Sobral/PMV
Em maio de 2016,  Vitória se espelhava nos grandes centros urbanos do mundo ao inaugurar as cinco primeiras estações de bicicletas compartilhadas. O Bike Vitória, desde então, faz parte da paisagem da cidade, seja para o lazer, seja para os deslocamentos diários.
A comprovação de que existe demanda para o aluguel de bicicletas está no próprio aplicativo: em horários de pico, como no início ou no fim da jornada de trabalho, costumam faltar bikes disponíveis em determinados locais. São aproximadamente 4 mil usuários cadastrados.
Em 2023, a cidade vai receber mais quatro estações, passando a contar com 38 no total, além de realizar a substituição de 250 bicicletas. Ao se espalharem pela cidade, os veículos se viabilizam como um meio de locomoção mais eficiente, até mesmo estimulando novos usuários.
Uma das principais reclamações é justamente a ausência de mais estações dentro dos bairros, facilitando a rotina de quem quer adotar a bicicleta como meio de transporte. Jardim da Penha, por exemplo, vai receber uma delas na Praça Regina Frigeri Furno. Não seria demais pedir que todas as praças do bairro passassem a ter bicicletas disponíveis. É assim que se ajuda a criar uma cultura mais sustentável de mobilidade.
Assim como a expansão da malha cicloviária é determinante para estimular o uso de bicicletas como transporte.  A Prefeitura de Vitória, que na última década conseguiu expandir as ciclovias nos principais eixos viários da Capital, está no último trecho das obras da Av. Rio Branco.  Promete para 2023 obras na Beira-Mar, prevê outras para a Grande São Pedro. Vitória se encaminha para conectar suas ciclovias, assim como a Grande Vitória deve necessariamente seguir o mesmo caminho. 
O governo do Estado se programa para  inaugurar em maio de 2023 a ciclovia da Terceira Ponte, que vai receber o nome "Ciclovia da Vida Detinha Son", em homenagem à cicloativista e educadora ambiental, figura importante na popularização da bicicleta no Espírito Santo. Trata-se de uma importante conexão entre a Ilha de Vitória e o continente, mas é preciso voltar o olhar também para outros trechos sem segurança para o ciclista, como a região da Ponte Florentino Avidos.
Também vale pensar em um serviço de bikes compartilhadas que integre a Grande Vitória, por que não? A empresa que prestava o serviço em Vila Velha anunciou o fim das operações para 23 de janeiro próximo, a prefeitura afirma que já abriu novo processo licitatório. Deixar de oferecer o serviço seria um atraso para a cidade.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Lei das Estatais: redução de quarentena para indicações é puro retrocesso

Verão chuvoso é filme repetido. Inédita deve ser a forma de encará-lo

Mesmo com chuvas, rodovias do ES precisam ser mais seguras

Fim do orçamento secreto é duro golpe na política feita nos subterrâneos

Fim do ano é tempo de Natal e de ficar alerta com votações de vereadores

Tópicos Relacionados

ciclistas Mobilidade Urbana Bike Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados