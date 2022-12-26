Ciclovia na Terceira Ponte ganha nome de cicloativista morta em acidente

Governo propõe que ciclovia na 3ª Ponte seja chamada de Detinha Son Crédito: Reprodução Semobi

A preposição tem o objetivo de homenagear Deusdedet Alle Son, conhecida como Detinha, e passa a valer nesta segunda-feira, data de publicação da lei no Diário Oficial do Espírito Santo. A estrutura destinada aos ciclistas tem previsão de ser concluída em maio de 2023.

Detinha era cicloativista e educadora ambiental, atuando de modo incisivo nos movimentos sociais ligados ao cicloativismo no Estado. Nascida em Caratinga, Minas Gerais, se tornou figura relevante na popularização da bicicleta como meio de transporte, além de desempenhar papel expressivo na luta de questões ambientais.

Morte de Detinha

Detinha Son morreu na noite do dia 1º de julho de 2016. Ela estava internada em estado grave no Hospital São Lucas, hoje chamado Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, após sofrer um acidente de bicicleta.

Amigos da família relataram na época que, antes do acidente, a cicloativista dava uma palestra sobre mobilidade urbana na 6ª Conferência das Cidades, em Bento Ferreira, Vitória. Ao sair, ainda no estacionamento, um motorista abriu a porta do carro atingindo Detinha, que se desequilibrou e caiu da bicicleta, batendo com a cabeça no chão.