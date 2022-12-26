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Detinha Son

Ciclovia na Terceira Ponte ganha nome de cicloativista morta em acidente

Proposta do governo do Estado, encaminhada à Assembleia Legislativa em junho deste ano, foi aprovada, sancionada e divulgada no Diário Oficial nesta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 12:17

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 dez 2022 às 12:17
Governo propõe que ciclovia na 3ª Ponte seja chamada de Detinha Son
Governo propõe que ciclovia na 3ª Ponte seja chamada de Detinha Son Crédito: Reprodução Semobi
O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou, na última sexta-feira (23), a Lei nº 10.975, que determina que a ciclovia construída na Terceira Ponte ganhe o nome de "Ciclovia da Vida Detinha Son". A proposta do nome, de iniciativa do Executivo Estadual, foi encaminhada à Assembleia Legislativa no dia 24 de junho.
A preposição tem o objetivo de homenagear Deusdedet Alle Son, conhecida como Detinha, e passa a valer nesta segunda-feira, data de publicação da lei no Diário Oficial do Espírito Santo. A estrutura destinada aos ciclistas tem previsão de ser concluída em maio de 2023. 
Detinha era cicloativista e educadora ambiental, atuando de modo incisivo nos movimentos sociais ligados ao cicloativismo no Estado. Nascida em Caratinga, Minas Gerais, se tornou figura relevante na popularização da bicicleta como meio de transporte, além de desempenhar papel expressivo na luta de questões ambientais. 

Morte de Detinha 

Detinha Son morreu na noite do dia 1º de julho de 2016. Ela estava internada em estado grave no Hospital São Lucas, hoje chamado Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, após sofrer um acidente de bicicleta.
Amigos da família relataram na época que, antes do acidente, a cicloativista dava uma palestra sobre mobilidade urbana na 6ª Conferência das Cidades, em Bento Ferreira, Vitória. Ao sair, ainda no estacionamento, um motorista abriu a porta do carro atingindo Detinha, que se desequilibrou e caiu da bicicleta, batendo com a cabeça no chão.
Segundo uma publicação feita no dia do acidente pelas filhas, Nunah Alle e Noran Alle, Detinha foi diagnosticada com traumatismo craniano e ficou em coma.

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