Avenida Beira-Mar vai ganhar ciclovia, praça e mirante; veja imagens

Avenida Beira-Mar em Vitória vai ganhar ciclovia, praça e mirante Crédito: Prefeitura de Vitória (PMV)

A Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar – que margeia a Baía de Vitória – deve passar por obras de reurbanização a partir do primeiro semestre de 2023. A prefeitura quer conectar as ciclovias existentes, além de criar praça, mirante e outros espaços de convivência.

O Executivo Municipal vai investir R$ 127.937,68 nos anteprojetos – fase em que será avaliado o que será necessário modificar na avenida, como explica a secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Anna Claudia Dias Peyneau.

Your browser does not support the audio element. Avenida Beira-Mar vai ganhar ciclovia, praça e mirante

“O anteprojeto vai trazer quais são as alternativas para essa conexão acontecer, porque a Beira-mar tem trechos muito distintos: alguns ótimos com as larguras ótimas, uns que precisam ser compartilhados com os pedestres e outros com empreendimentos privados”, detalha.

A previsão é que o edital para a contratação das obras seja publicado no primeiro semestre de 2023. “Queremos concluir os anteprojetos até o fim do ano. Aí começam os preparativos para as obras. Até o primeiro semestre de 2023 a gente consegue fazer a contratação dessas obras, com previsão de começar no primeiro semestre”, afirma a secretária.

CONECTAR A CICLOVIA DO PORTO COM A DA ENSEADA

Um dos objetivos do investimento na via é conectar a ciclovia existente na Enseada do Suá, que termina na Praça do Papa, com a do Porto de Vitória.

“Nós queremos qualificar essa borda de água. Existem na cidade outras bordas qualificadas, como Camburi e a Curva da Jurema, temos as obras previstas para a Grande São Pedro e queremos uma borda de água contemplativa, que as pessoas possam aproveitar para o lazer, esportes e usarem esse trecho da cidade”.

Avenida Beira-Mar em Vitória vai ganhar ciclovia e mirante

PASSARELAS SOBRE O MAR

Em alguns pontos, como na altura do Porto de Vitória, onde a calçada é estreita, o município está indicando algumas diretrizes para os anteprojetos, como passarelas sobre o mar. “Onde temos o estreitamento muito grande, vamos crescer para o mar, como uma espécie de bandeja, uma passarela que vai ampliar o espaço para as bicicletas”, explica Anna Claudia Dias Peyneau.

A prefeitura também planeja a construção de um mirante sobre a baía, próximo do Saldanha da Gama, além de uma praça parecida com um dique de madeira próximo do Porto de Vitória , como mostram as imagens cedidas pela prefeitura. Está prevista ainda a construção de uma nova edificação para o Serviço de Orientação ao Esporte (SOE) e a implantação de uma nova baia para ônibus.