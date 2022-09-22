Visitamos o mirante da ciclovia na Terceira Ponte; confira a vista

A Ciclovia da Vida terá duas faixas, que acompanharão o sentido das pistas da Terceira Ponte. A concretagem da pista sentido Vitória a Vila Velha já foi concluída, faltando apenas a instalação das grades de proteção e de ajustes nos acessos. Falta agora finalizar a concretagem no outro sentido.

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a ciclovia tem mais de 3,0 quilômetros de extensão e 3,0 metros de largura. Com um investimento de R$ 127 milhões, a expectativa do governo do Estado é concluir as intervenções na ponte, que incluem as pistas para os ciclistas e a transformação das quatro atuais faixas da ponte em seis, até maio de 2023.