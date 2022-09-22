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Visitamos o mirante da ciclovia na Terceira Ponte; confira a vista

Reportagem de A Gazeta subiu a estrutura e mostra os detalhes da construção e a paisagem do alto dos 70 metros do vão central em relação ao nível do mar
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 set 2022 às 15:17

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 15:17

As obras da ciclovia na Terceira Ponte continuam avançando e uma das pistas já está com a concretagem concluída. Nesta quinta-feira (22), a reportagem de A Gazeta subiu a construção e conheceu o mirante, que promete ser um novo atrativo turístico entre Vila Velha e Vitória, a 70 metros acima do nível do mar. Confira no vídeo abaixo.
A Ciclovia da Vida terá duas faixas, que acompanharão o sentido das pistas da Terceira Ponte. A concretagem da pista sentido Vitória a Vila Velha já foi concluída, faltando apenas a instalação das grades de proteção e de ajustes nos acessos. Falta agora finalizar a concretagem no outro sentido. 
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a ciclovia tem mais de 3,0 quilômetros de extensão e 3,0 metros de largura. Com um investimento de R$ 127 milhões, a expectativa do governo do Estado é concluir as intervenções na ponte, que incluem as pistas para os ciclistas e a transformação das quatro atuais faixas da ponte em seis, até maio de 2023. 

Visitamos o mirante da ciclovia na Terceira Ponte

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