Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Lei das Estatais: redução de quarentena para indicações é puro retrocesso
Opinião da Gazeta

Lei das Estatais: redução de quarentena para indicações é puro retrocesso

Mudança na lei que em 2016 criou uma série de medidas de governança para empresas públicas abre as portas para a má gestão e a corrupção

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 01:00

Públicado em 

27 dez 2022 às 01:00

Colunista

Petrobras inicia venda de campos na Bacia de Sergipe-Alagoas
Lei foi criada no contexto do escândalo da Petrobras, em 2016 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Por ironia, o projeto aprovado a toque de caixa pela Câmara dos Deputados no último dia 13 alterando a Lei das Estatais foi colocado em quarentena pelo Senado e só deve ser apreciado pela próxima legislatura, em 2023, de acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do Globo. Bom seria se esse prenúncio de tragédia fosse descartado, para o bem do país. Melhor mesmo seria se nunca tivesse existido. 
Como o dano já está feito, resta contar com o bom senso dos senadores no próximo ano para evitar o retrocesso.
A Lei das Estatais foi proposta no contexto do escândalo da Petrobras, como forma de garantir uma blindagem a empresas públicas, de economia mista e subsidiárias diante de possíveis ingerências políticas. Além de impor uma série de exigências de qualificação, passou a exigir uma quarentena de 36 meses para indicações em diretorias ou conselhos de membros de estrutura decisória de partido ou participado de campanhas eleitorais. O projeto aprovado pelos deputados reduz esse período para um mês, tornado a quarentena irrisória. E risível.

Veja Também

Lei das Estatais: o que dizem os deputados do ES sobre a mudança aprovada

A atuação política em cargos da alta administração das estatais produz um aparelhamento que, na pior das hipóteses, atende interesses político-partidários enquanto esse grupo permanecer no poder.  É terreno fértil para a corrupção, assim como faz germinar a ineficiência. As estatais devem prezar pela atuação profissional, baseada em escolhas qualificadas, não na acolhida de apaniguados. 
A alteração na lei teria sido encomendada para beneficiar Aloizio Mercadante, que vai assumir o BNDES no governo Lula. Já há uma mobilização interna para comprovar que ele está apto a assumir o cargo mesmo sem a aprovação da mudança pelo Senado. O PT justifica que "Mercadante não exerceu qualquer função remunerada na campanha vitoriosa do presidente Lula". Vai ter que provar.  E não se pode esquecer que o Centrão é um grande interessado em derrubar esse obstáculo para voltar a movimentar as indicações políticas.
Um levantamento do Estadão, com dados do Ministério da Economia, mostrou que a aprovação das mudanças pode abrir a porteira para indicações políticas para 587 cargos de alto escalão em companhias públicas federais. De acordo com a reportagem, a remuneração anual mais baixa prevista chega a R$ 214 mil e a mais alta, R$ 3 milhões. O loteamento político pode ser evitado com a manutenção da lei como está.
Lula já declarou que vai interromper as privatizações, um péssimo prognóstico para o seu governo. Se não conseguir manter ou buscar a competência gerencial nas estatais, com a valorização de quadros técnicos e de uma gestão profissional, será mais um erro. A Lei das Estatais, definitivamente, não pode ser alterada.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Verão chuvoso é filme repetido. Inédita deve ser a forma de encará-lo

Mesmo com chuvas, rodovias do ES precisam ser mais seguras

Fim do orçamento secreto é duro golpe na política feita nos subterrâneos

Fim do ano é tempo de Natal e de ficar alerta com votações de vereadores

Operação mostra que Justiça não vai tolerar crimes contra a democracia

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Lula Petrobras Senado Federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados