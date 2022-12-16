Operação mostra que Justiça não vai tolerar crimes contra a democracia

Fachada do Supremo Tribunal Federal Crédito: Divulgação | CNJ

Um episódio que expõe as responsabilidades de quem tem um mandato eletivo. No Espírito Santo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é relativa à Petição 10.590 , dos inquéritos 4781 e 4874, que investigam abusos em ataques ao STF e atuação de milícias digitais, respectivamente. O STF informou que as suspeitas são de crimes contra a honra, além de incitação ao crime e tentativa de golpe de Estado. Tudo previsto no Código Penal.

A manifestação contra o Estado democrático de direito, suas instituições e os princípios constitucionais é suficiente para caracterizar o que tem sido denominado como "atos antidemocráticos". Pessoas com mandatos eletivos devem ser as mais cientes desse compromisso, até por fazerem parte desse processo. Investigar e punir quem comprovadamente atente contra a democracia não tem nada a ver com autoritarismo ou afronta à liberdade de expressão. Muito menos censura. É questão de ordem, de cumprimento das leis.

Em nível nacional, as ações da operação foram no âmbito da Petição 10.685, ligada ao inquérito 4879, que apura atos ilegais e antidemocráticos relacionados ao 7 de Setembro. No contexto pós-derrota de Jair Bolsonaro, a movimentação golpista se espalhou com as manifestações que pararam rodovias e promoveram concentrações em quartéis por todo o país. Na última segunda-feira (12), dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasília foi cenário de cenas inaceitáveis de violência e vandalismo.

A Justiça brasileira mostra estar atenta. E sem tolerar que esses protestos criminosos ganhem ainda mais dimensão.