2023, o ano de construir pontes com Brasília para destravar obras no ES

A agenda da infraestrutura no Espírito Santo é mais do que conhecida: quem atravessa as duas principais rodovias federais no Estado reconhece o tamanho desse gargalo e a evidente necessidade de modernização das BRs 101 e 262. Com a expectativa de mais interlocução com o governo federal após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro, o governo estadual deverá abraçar as oportunidades para destravar obras de suma importância para o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população.

Essa dimensão grandiosa dos gargalos de infraestrutura no Estado se equipara ao tamanho dos desafios para fazer essas obras de grande porte deslancharem. De preferência, com a participação da iniciativa privada, mas cercada de mais segurança jurídica. O governador Renato Casagrande terá um papel fundamental de intermediador das demandas capixabas, mobilizando a bancada federal e envolvendo o empresariado e a sociedade capixaba. Ao que tudo indica, as portas estarão abertas. Por mais irônico que seja, é a oportunidade de o Espírito Santo construir as pontes para destravar as obras de infraestrutura de que tanto necessita.