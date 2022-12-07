Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Sem transparência, Câmara da Serra parece ter vergonha de aumentar vereadores
Opinião da Gazeta

Sem transparência, Câmara da Serra parece ter vergonha de aumentar vereadores

Projeto que amplia de 23 para 25 o número de vereadores do município foi aprovado sem que as informações relacionadas à sessão de votação fossem disponibilizadas pela Casa em tempo real e sem omissões, como já havia recomendado o MPES

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 01:00

Públicado em 

07 dez 2022 às 01:00

Colunista

Câmara da Serra
Câmara da Serra Crédito: Fernando Madeira
Em plena Copa do Mundo, nem se questiona o fato de que a atenção do brasileiro na última segunda-feira (5) estava concentrada no jogo da Seleção. Uma belíssima vitória, diga-se. Um dia perfeito para a Câmara da Serra aprovar, numa sessão ordinária da Casa antecipada para a manhã por causa da partida, o controverso projeto que aumenta o número de vereadores, sem causar tanto estardalhaço.
Pode até não ter sido a intenção da Mesa Diretora camuflar uma decisão, com relevante impacto nas contas públicas municipais, em meio ao frisson da Copa, mas a Câmara, ao não tornar público o detalhamento da votação nominal — como já havia recomendado o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) —, demonstrou mais uma vez falta de compromisso com a transparência de seus atos e deu munição para as críticas.
Em novembro, na ocasião do primeiro turno da votação do texto, a Câmara havia feito uma anacrônica exigência à TV Gazeta para divulgar os votos de cada vereador: a necessidade de protocolar um pedido escrito à mão presencialmente na Câmara para ter acesso às informações.

Veja Também

Mais uma cidade do ES quer aumentar o número de vereadores

Câmara no ES dá R$ 2.350 de benefício extra aos seus servidores

Agora, no segundo turno, A Gazeta esperou mais de 5 horas para ter a lista com o nome dos vereadores que votaram a favor e contra o projeto.  O vídeo com a transmissão da sessão só foi postado no canal do YouTube da Câmara por volta das 13h da segunda-feira. O MPES, que já havia feito a recomendação pela publicidade dos atos, precisa agir de forma mais enérgica diante de mais esse obstáculo imposto pelos vereadores da Serra.
Um retrocesso nas medidas de transparência que passaram a ser uma exigência nos órgãos públicos, um importante mecanismo de controle social. Os vereadores, que deveriam dar o exemplo por serem os responsáveis pela vigilância dos atos do Executivo, acabam por erguer um muro em torno das próprias decisões. Não tratam a sociedade como a principal razão da existência de seus próprios cargos. E, ainda assim, criaram mais duas vagas de vereador, com um impacto financeiro de ao menos  R$ 1,1 milhão ao ano. O valor foi calculado pela reportagem, já que a Câmara não tornou essa informação pública. 
Neste espaço, A Gazeta já expôs a preocupação com o inchaço da máquina provocado pela criação de mais dois gabinetes. Há uma desconexão entre os vereadores e a sociedade que representam, uma realidade paralela na qual os recursos públicos são tratados sem o devido zelo. É uma questão de mudança de mentalidade, de busca de eficiência administrativa e gerencial, para conseguir resultados que beneficiem a população.
A Câmara da Serra nunca deu publicidade ao impacto financeiro, assim como não se preocupou em divulgar as vantagens de aumentar o número de vereadores. O que o morador da Serra ganha com isso?
A constatação mais óbvia, diante da tentativa de ocultar informações que são de interesse público, é que os vereadores se envergonham das decisões que tomam. Como se não devessem satisfação àqueles que os elegeram. 

LEIA MAIS EDITORIAIS

Buracos na Leitão da Silva são retrato da baixa qualidade das obras viárias

Não basta dinheiro, é preciso estratégia para que chuvas não virem tragédia no ES

Além de investigar, é hora de fazer as obras paradas no Estado andarem

Redes de ódio precisam entrar na mira das forças de segurança para frear ataques a escolas

Solução para BR 101 tem ritmo lento, enquanto acidentes e mortes aceleram

Tópicos Relacionados

Serra Câmara da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados