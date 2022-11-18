Ata traz votos de vereadores em propostas que aumentam gastos na Serra

Impacto com aumento de vereadores na Câmara da Serra supera R$ 1 milhão por ano Crédito: Vitor Jubini

Em pleno 2022, com avanço da medidas de transparência nos órgãos públicos e da digitalização de processos e documentos, a Câmara da Serra exigiu um protocolo presencial, em Serra Sede, para informar como os vereadores votaram em duas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. As medidas aumentam despesas do Legislativo.

Um dos textos garante aos parlamentares a revisão anual geral dos salários no mesmo percentual concedido aos servidores da cidade. Com validade a partir de 2023, também concede o mesmo benefício ao prefeito, ao vice e aos secretários municipais. O outro propõe o aumento no número de vagas de vereadores de 23 para 25. Inicialmente, os itens não estavam na Ordem do Dia, mas foram colocados em pauta pela Mesa Diretora.

Para saber como os vereadores se manifestaram na votação, ocorrida na quarta-feira (16), a TV Gazeta precisou se deslocar até a Câmara e protocolar um pedido escrito â mão para ter acesso ao documento. A petição foi feita pela repórter Poliana Alvarenga e teve a solicitação feita ao vivo pela âncora do ES1, da TV Gazeta, Rafaela Marquezini, durante entrevista com o presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (PSDB).

A Casa aprovou em primeiro turno, por 16 votos a 3, a mudança no número de vagas de vereadores para a próxima eleição, em 2024. Já em relação ao direito ao reajuste, o placar do segundo turno ficou em 17 votos favoráveis a 3 contrários. A votação em primeiro turno da proposta ocorreu na sessão do dia 9 de novembro e teve 16 votos favoráveis. A relação dos votantes não consta no site da Câmara.

Votação da proposta que cria duas vagas de vereadores

VOTOS A FAVOR DA MATÉRIA

Cleber Serrinha (PDT) William Miranda (PL) Elcimara Loureiro (PP) Ericson Duarte (Rede) Fred (PSDB) Igor Elson (PL) Jefinho do Balneário (PL) Professor Alex Bulhões (PMN) Professor Artur Costa (Solidariedade) Raphaela Moraes (Rede) Rodrigo Caldeira (PSDB) Rodrigo Caçulo (Republicanos) Saulinho da Academia (Patriota) Sergio Peixoto (Pros) Wellington Alemão (PSC) Wilian da Elétrica (PDT)

VOTOS CONTRA A MATÉRIA

Adriano Galinhão (PSB) Anderson Muniz (Podemos) Professor Rurdiney (PSB)

ABSTENÇÕES

Teilton Valim (PP)

AUSENTES

Pablo Muribeca (Patriota) Paulinho do Churrasquinho (PDT) Gilmar Dadalto (PSDB)

Arquivos & Anexos Atas dos votos dos vereadores da Serra nos projetos que aumentam o número de vagas O projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 4 diz respeito à fixação do salário do prefeito, vice e dos vereadores de acordo com o reajuste concedido aos servidores. Já o projeto nº5 é sobre o aumento de 23 para 25 vereadores a serem eleitos na próxima eleição Tamanho do arquivo: 534kb Baixar

Saga por informação

Na quarta-feira, às 20h, a reportagem de A Gazeta tentou contato via telefone e WhatsApp com o presidente da Casa para saber como os parlamentares votaram, mas não houve retorno da demanda. Já na quinta-feira (17), a reportagem procurou a assessoria de imprensa da Câmara solicitando a informação. Apenas no final da manhã desta sexta-feira (18), a Câmara informou que a lista nominal de votos dos vereadores só seria repassada após pedido protocolado presencialmente na Câmara, em Serra Sede.

Pelo Youtube oficial da Câmara, o placar com a votação dos parlamentares foi filmado de longe, impossibilitando que o cidadão pudesse ver como cada vereador se posicionou. A informação também não estava no site da Casa, como é comum nos canais oficiais de outros entes do Legislativo, como a Assembleia Legislativa do Espírito Santo e a Câmara de Vitória.

Segundo o presidente, Rodrigo Caldeira, "qualquer documento da Casa tem que ter protocolo".

"Realmente, (o documento) é público, as sessões são ao vivo e como é ao vivo todo mundo tem acesso. Mas documento oficial da casa tem que ser protocolado, qualquer pessoa que vier pode protocolar (o pedido), pode ser a próprio punho, e assim vai ter o documento que quiser" Rodrigo Caldeira (PSDB) - Presidente da Câmara da Serra, em entrevista à TV Gazeta

Impacto

Com a criação dos dois gabinetes, incluindo os salários dos novos vereadores e da equipe de assessores deles, a Câmara da Serra terá um custo adicional de, pelo menos, R$ 1.194.992,94 por ano.

Na justificativa da proposta, os parlamentares usaram como argumento a grande extensão do município, com 547,6 km², e que a cidade tem a maior população do Estado, com 536.765 habitantes, segundo estimativa do IBGE. Segundo os defensores da emenda, o município é muito grande e os 23 parlamentares seriam "insuficientes" para dar conta de cobrir toda a cidade.

Caso a proposta seja promulgada, os vereadores vão atingir o limite máximo de parlamentares municipais permitidos pela Constituição Federal, que limita a 25 cadeiras para cidades entre 450 mil e 600 mil habitantes. Não há na Constituição nenhuma prerrogativa que aumente, automaticamente, o número de cadeiras em caso de crescimento populacional.

Para efeito comparativo, Vila Velha, que tem 508.655 habitantes, conta com 17 vereadores em sua Câmara; enquanto Cariacica, com 386.495 moradores tem 19 cadeiras.

A regra valerá, se aprovada, a partir da próxima legislatura, ou seja, não altera o número de vereadores neste momento, mas, sim, a quantidade de parlamentares a serem eleitos em 2024.

Como votaram no projeto de revisão anual do salário

VOTOS A FAVOR DA MATÉRIA

Cleber Serrinha (PDT) William Miranda (PL) Ericson Duarte (Rede) Fred (PSDB) Igor Elson (PL) Jefinho do Balneário (PL) Paulinho do Churrasquinho (PDT) Professor Alex Bulhões (PMN) Professor Artur Costa (Solidariedade) Raphaela Moraes (Rede) Rodrigo Caçulo (Republicanos) Rodrigo Caldeira (PRTB) Saulinho da Academia (Patriota) Sergio Peixoto (Pros) Teilton Valim (PP) Wellington Alemão (PSC) Wilian da Elétrica (PDT)

VOTOS CONTRA A MATÉRIA

Adriano Galinhão (PSB) Anderson Muniz (Podemos) Professor Rurdiney (PSB)

AUSENTES

Elcimara Loureiro (PP) Gilmar Dadalto (PSDB) Pablo Muribeca (Patriota)