Dobradinha de reeleitos: Zema e Casagrande abrem encontro de líderes em Pedra Azul

Seja no primeiro, seja no segundo turno: além de serem estados vizinhos no Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo também têm em comum, neste ano, o fato de os eleitores terem reconduzido ao cargo seus respectivos governadores. E o que mais Romeu Zema (Novo) e Renato Casagrande (PSB) podem compartilhar? Experiências do primeiro ciclo de quatro anos, e agendas para o futuro. Por isso, ambos terão a responsabilidade de abrir os trabalhos do Pedra Azul Summit, o encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta, nesta sexta-feira (18).
Em Minas Gerais, Zema teve a confirmação de seu segundo mandato ainda no primeiro turno, com 56,18% dos votos. Já Casagrande teve a oportunidade de aprofundar suas propostas e ouvir os eleitores durante o segundo turno, consagrando-se reeleito, no dia 30 de outubro, com 53,80% dos votos.
À frente de estados muito diferentes, e com prioridades também distintas, Zema e Casagrande enfrentam desafios semelhantes, como governar para uma população dividida e acelerar a retomada econômica pós-pandemia. No Summit, a conversa entre os governadores vai trazer um panorama com as perspectivas para o próximo ano, o primeiro de um novo mandato.
"Coincidentemente, nosso encontro de líderes políticos e empresariais do Espírito Santo também teve que se transformar durante o atual mandato de governos, quando realizamos o Summit em Vitória. De volta a Pedra Azul, reabrimos esse campo de discussões, networking e construção conjunta de perspectivas. Pela ligação histórica entre Minas e Espírito Santo, e pelas agendas comuns que temos, sobretudo no que diz respeito a logística, temos tudo para começar esse novo ciclo com altas expectativas", destaca o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
A conversa entre Zema e Casagrande será mediada pela colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. Na sequência, a jornalista Natuza Nery recebe os cientistas políticos Jairo Nicolau e João Gualberto, estreitando o olhar sobre os principais tópicos do cenário político do país, que também rebatem no território capixaba. No sábado (19), o cronograma do Pedra Azul Summit aborda economia e ESG. Confira a programação completa abaixo.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
18/11 | sexta-feira
– 14h30: Abertura
Com Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta
– 14h45: Painel de Abertura
Com os governadores reeleitos Renato Casagrande, do Espírito Santo, e Romeu Zema, de Minas Gerais, com mediação da colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta
– 15h45: Panorama Político
Com a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, e os cientistas políticos Jairo Nicolau, especialista em sistemas eleitorais, e João Gualberto
– 18h30: Fim de Expediente CBN
Com apresentação de Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina e os entrevistados Ivan Lins e Toquinho
– 20h: Lounge Mix
Com Banda Beat Club
19/11 | sábado
– 9h: Panorama Econômico
Com o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida; a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vêscovi; e o ex-governador e atual presidente da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), Paulo Hartung
– 11h: Painel ESG
Com o professor associado da Fundação Dom Cabral (FDC) e mentor de competitividade sustentável, Pedro Lins, e Manuel Belmar, diretor-geral de Finanças da Globo, com mediação do colunista Abdo Filho, de A Gazeta
– 12h30: Encerramento
Com almoço com apresentação musical de Toquinho e Ivan Lins