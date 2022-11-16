Dobradinha de reeleitos: Zema e Casagrande abrem encontro de líderes em Pedra Azul

Zema e Casagrande vão compartilhar experiências do primeiro mandato e os planos para o segundo no Pedra Azul Summit Crédito: Imprensa MG/Secom-ES

Pedra Azul Summit, o encontro de líderes promovido pela Seja no primeiro, seja no segundo turno: além de serem estados vizinhos no Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo também têm em comum, neste ano, o fato de os eleitores terem reconduzido ao cargo seus respectivos governadores. E o que mais Romeu Zema (Novo) e Renato Casagrande (PSB) podem compartilhar? Experiências do primeiro ciclo de quatro anos, e agendas para o futuro. Por isso, ambos terão a responsabilidade de abrir os trabalhos do, o encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta , nesta sexta-feira (18).

Em Minas Gerais, Zema teve a confirmação de seu segundo mandato ainda no primeiro turno, com 56,18% dos votos. Já Casagrande teve a oportunidade de aprofundar suas propostas e ouvir os eleitores durante o segundo turno, consagrando-se reeleito, no dia 30 de outubro, com 53,80% dos votos.

À frente de estados muito diferentes, e com prioridades também distintas, Zema e Casagrande enfrentam desafios semelhantes, como governar para uma população dividida e acelerar a retomada econômica pós-pandemia. No Summit, a conversa entre os governadores vai trazer um panorama com as perspectivas para o próximo ano, o primeiro de um novo mandato.

"Coincidentemente, nosso encontro de líderes políticos e empresariais do Espírito Santo também teve que se transformar durante o atual mandato de governos, quando realizamos o Summit em Vitória. De volta a Pedra Azul, reabrimos esse campo de discussões, networking e construção conjunta de perspectivas. Pela ligação histórica entre Minas e Espírito Santo, e pelas agendas comuns que temos, sobretudo no que diz respeito a logística, temos tudo para começar esse novo ciclo com altas expectativas", destaca o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

A conversa entre Zema e Casagrande será mediada pela colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. Na sequência, a jornalista Natuza Nery recebe os cientistas políticos Jairo Nicolau e João Gualberto, estreitando o olhar sobre os principais tópicos do cenário político do país, que também rebatem no território capixaba. No sábado (19), o cronograma do Pedra Azul Summit aborda economia e ESG. Confira a programação completa abaixo.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

18/11 | sexta-feira

– 14h30: Abertura

Com Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta

– 14h45: Painel de Abertura

Com os governadores reeleitos Renato Casagrande, do Espírito Santo, e Romeu Zema, de Minas Gerais, com mediação da colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta

– 15h45: Panorama Político

Com a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, e os cientistas políticos Jairo Nicolau, especialista em sistemas eleitorais, e João Gualberto

– 18h30: Fim de Expediente CBN

Com apresentação de Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina e os entrevistados Ivan Lins e Toquinho

– 20h: Lounge Mix

Com Banda Beat Club

19/11 | sábado

– 9h: Panorama Econômico

Com o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida; a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vêscovi; e o ex-governador e atual presidente da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), Paulo Hartung

– 11h: Painel ESG

Com o professor associado da Fundação Dom Cabral (FDC) e mentor de competitividade sustentável, Pedro Lins, e Manuel Belmar, diretor-geral de Finanças da Globo, com mediação do colunista Abdo Filho, de A Gazeta

– 12h30: Encerramento