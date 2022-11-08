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Encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta volta a Pedra Azul

Após dois anos em Vitória, Pedra Azul Summit volta às montanhas para debater o futuro do Brasil e do ES
Caroline Mauri

Caroline Mauri

Publicado em 

08 nov 2022 às 14:53

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 14:53

Natuza Nery, Jairo Nicolau, Ana Paula Vêscovi e Manuel Belmar são nomes confirmados na programação
Natuza Nery, Jairo Nicolau, Ana Paula Vêscovi e Manuel Belmar são nomes confirmados na programação Crédito: Divulgação
Depois da eleição mais disputada da história - com a menor diferença percentual entre os candidatos -, segundo turno no Estado e ainda sentindo impactos no pós-pandemia, o que estará reservado para o Brasil e para o Espírito Santo em 2023? É orientada por essa pergunta que a Rede Gazeta reúne líderes dos meios empresarial e político, nos próximos dias 18 e 19 de novembro, no Pedra Azul Summit.
Após duas edições realizadas na Capital, como Vitória Summit, o evento volta às montanhas capixabas, onde já acontecia por 14 anos. Simbolicamente, o retorno marca um novo período depois da superação dos desafios e mudanças dos últimos anos. Entretanto, o conceito desta nova fase do encontro reforça que, mesmo no momento turbulento, a palavra de ordem para os líderes foi coragem: para guiar, se adaptar e preparar novos caminhos.
A programação está dividida com foco nos assuntos de política no primeiro dia (sexta-feira), com a participação da jornalista Natuza Nery e do cientista político Jairo Nicolau, além da tradicional realização do Fim de Expediente, da Rede CBN. Já no sábado, os debates englobam economia, com os economistas Mansueto Almeida, Ana Paula Vêscovi e Paulo Hartung; e ESG, com o professor Pedro Lins e o diretor da Globo Manuel Belmar. Confira a programação completa no final da matéria.
Para o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, responsável pela abertura do evento e dar o tom das conversas, o encontro é uma oportunidade para os líderes anteciparem o que se espera do próximo ano e, mais do que isso, alinhar expectativas e estratégias para, coletivamente, moldarem o que está por vir.
"O ano de 2022 tem sido movimentado: ainda estamos na retomada pós-pandemia, acabamos de ter a definição das eleições em segundo turno - depois de 28 anos no Espírito Santo - e ainda vem aí uma Copa do Mundo no fim do ano. São vários pontos que impactam no cenário econômico, não só aqui como no mundo todo. A melhor forma de estar preparado para o futuro é construindo-o, e é o que vamos fazer ao pensar juntos nesses assuntos e muitos outros no Summit", destacou Café.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

18/11 | sexta-feira
– 14h30: Abertura
Com Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta
– 14h45: Palestra – Vem aí
– 15h45: Panorama Político
Com a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, e o cientista político Jairo Nicolau, especialista em sistemas eleitorais
– 18h30: Fim de Expediente CBN
Com apresentação de Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina e os entrevistados Ivan Lins e Toquinho
– 20h: Lounge Mix
Com Banda Beat Club
19/11 | sábado
– 9h: Painel Economia
Com o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida; a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vêscovi; e o ex-governador e atual presidente da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), Paulo Hartung
– 10h30: Painel ESG
Com o professor associado da Fundação Dom Cabral (FDC) e mentor de competitividade sustentável, Pedro Lins, e Manuel Belmar, diretor-geral de Finanças da Globo
– 12h30: Desafios para o próximo mandato
Com o governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande
– 13h30: Encerramento
Com almoço com apresentação musical de Toquinho e Ivan Lins

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