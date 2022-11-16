Ibitirama terá nova disputa para prefeito no dia 27 de novembro

Prefeitura de Ibitirama: novas eleições no dia 27 de novembro Crédito: Site da Câmara Municipal de Ibitirama

Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, manter o indeferimento do registro de candidatura da chapa de Paulo Lemos nas eleições de 2020. O órgão manteve a decisão anterior do TRE-ES, que havia negado o registro da chapa do prefeito por considerar que ele estava inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

Desde a decisão, quem assumiu interinamente a prefeitura foi o presidente da Câmara do município, Ailton da Costa Silva (PSDB). Ailton é um dos candidatos no novo pleito e traz como vice José Rogério de Almeida.

Quem também vai disputar as eleições suplementares é Reginaldo Simão de Souza (PSB), tendo José Paula Machado Filho como vice.

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As candidaturas foram registradas no cartório da 18ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), responsável pelos municípios de Iúna e Ibitirama.

Relembre o caso

De acordo com o TSE, Paulo Lemos Barbosa teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Isso aconteceu devido às irregularidades em convênio firmado entre a União e a prefeitura.

Paulo Lemos renuncia cargo para tratamento médico Crédito: Reprodução/ Instagram

“No caso, o TCU concluiu que houve superfaturamento em licitação para aquisição de um veículo para ser transformado em unidade móvel de saúde”, informou o tribunal.