Os eleitores do município de Ibitirama, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, terão que voltar às urnas no dia 27 de novembro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), para eleger o novo prefeito e vice. As eleições suplementares acontecem após o prefeito Paulo Lemos Barbosa perder o mandato.
Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, manter o indeferimento do registro de candidatura da chapa de Paulo Lemos nas eleições de 2020. O órgão manteve a decisão anterior do TRE-ES, que havia negado o registro da chapa do prefeito por considerar que ele estava inelegível pela Lei da Ficha Limpa.
Desde a decisão, quem assumiu interinamente a prefeitura foi o presidente da Câmara do município, Ailton da Costa Silva (PSDB). Ailton é um dos candidatos no novo pleito e traz como vice José Rogério de Almeida.
Quem também vai disputar as eleições suplementares é Reginaldo Simão de Souza (PSB), tendo José Paula Machado Filho como vice.
Ibitirama terá nova disputa para prefeito no dia 27 de novembro
As candidaturas foram registradas no cartório da 18ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), responsável pelos municípios de Iúna e Ibitirama.
Relembre o caso
De acordo com o TSE, Paulo Lemos Barbosa teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Isso aconteceu devido às irregularidades em convênio firmado entre a União e a prefeitura.
“No caso, o TCU concluiu que houve superfaturamento em licitação para aquisição de um veículo para ser transformado em unidade móvel de saúde”, informou o tribunal.
O relator do caso, ministro Mauro Campbell Marques, observou que, segundo prevê a lei, ele ficou inelegível por oito anos. Com isso, determinou ao TRE-ES que providencie “a imediata realização de nova eleição para chefia do Executivo do município”.