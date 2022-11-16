Na COP27, Casagrande pede a Lula criação de autoridade climática no Brasil

Renato Casagrande junto ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros governadores na COP27 Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

Em seu primeiro encontro com o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), pediu a ele que crie uma autoridade climática no Brasil. A solicitação foi feita durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas (COP27), que acontece no Egito.

O governador capixaba, que participa do evento como presidente do Consórcio Brasil Verde e coordenador da coalizão Governadores pelo Clima, fez questão de também tratar com Lula, que assumirá em janeiro, os rumos ambientais que o país tomará após janeiro.

“Destaquei a importância de o Brasil ter uma autoridade climática para que possa ser uma referência no tema e dialogar com o setor. Também tratamos um pouco sobre os rumos ambientais que o país vai tomar após o presidente Lula assumir em janeiro, bem como as parcerias que os Estados estão querendo fazer com o governo federal em relação às mudanças climáticas”, disse o governador sobre o encontro.

No evento, que foi marcado com falas de Lula sobre o "O Brasil estar de volta ao mundo", Casagrande também entregou, juntamente de outros governadores e representantes da Amazônia Legal, uma carta com as ações desenvolvidas na área ambiental que foi lida e comentada pelo presidente eleito.

"Eu só queria que os governadores levassem em conta que eu assinaria esse documento de vocês sem nenhum problema porque é mais do que justo que nós recuperemos a aliança entre as unidades federativas para que o governo federal governe em comum acordo com os governadores, e mais ainda, que o governo federal volte a governar em acordo com os prefeitos", afirmou Lula.