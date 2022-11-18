Aumento de vereadores na Serra vai contra a razão e a sensibilidade

Câmara da Serra quer aumentar de 23 para 25 o número de vereadores Crédito: Fernando Madeira

Em um momento em que o país debate a necessidade de aliar equilíbrio dos gastos públicos com a urgência de recuperar os danos da crise econômica, a Câmara da Serra dá um passo para trás. Dezessete dos 23 vereadores da cidade votaram a favor de criar duas novas vagas no Legislativo da cidade, em um impacto aos cofres que não sairá por menos de R$ 1 milhão por ano. Também disseram "sim" ao direito de receber reajuste anual, na mesma proporção concedida aos servidores da cidade. Anda na contramão da razão e da sensibilidade.

Não é o único projeto que promete aumentar as despesas municipais com benesses aos próprios edis. A criação de auxílio-alimentação, já aprovado, aguarda aprovação do prefeito. Ainda tramita a instituição de 13º salário. O cálculo total de todas as medidas não foi apresentado pela Câmara. Nem sequer constam nas propostas. Será que foi feito?

Entre as atribuições de uma câmara de vereadores está a vigilância dos atos do Executivo, sob os prismas, entre outros, da legalidade, moralidade economicidade, eficiência e ética político-administrativa. Deveriam, também, observar esses critérios em suas próprias decisões. As propostas não são ilegais, mas são imorais. Há, certamente, uma infinidade de outras ações que tomam a dianteira na lista de prioridades do município. Investimentos em programas sociais e educação, áreas tão afetadas na pandemia, estão nos primeiros lugares.