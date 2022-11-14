Resistência ao Censo prejudica a definição de políticas públicas

Pesquisador visita residência: 56,12% da população no Estado respondeu o Censo Crédito: Divulgação

Situação que deixa o Brasil sem respostas para perguntas básicas, desde o tamanho de sua população até a dimensão do nível de evasão escolar. E mantém o país em uma zona cinzenta em relação ao planejamento de políticas públicas para os próximos anos.

A meta é visitar cerca de 75 milhões de domicílios em todo o país, sendo 1,4 milhão no Espírito Santo. A duração prevista era de três meses.

O objetivo, no entanto, ficou longe de ser alcançado. No prazo estabelecido — fim de outubro —, a taxa de população recenseada no Brasil estava em 63,77%. No Espírito Santo, 56,12% haviam respondido o questionário do IBGE. Índice que coloca o Estado com a sexta menor adesão ao Censo 2022.

Resultado frustrante, se comparado a 2010, quando a pesquisa conseguiu contar 80% da população em dois meses. Diante desse atraso, o IBGE anunciou que o recenseamento vai se estender até meados de dezembro. A previsão é que os dados sejam entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) em 28 de dezembro.

Motivos para esse atraso não faltaram. Um deles é a dificuldade dos recenseadores em conseguir acesso a algumas residências, principalmente as situadas em condomínios. Encontrar moradores em casa é outro problema, sobretudo em famílias com longa jornada de trabalho. Também há uma parcela da população que simplesmente se recusa a receber os pesquisadores.

Seja por falta de colaboração da população, seja por carência de recenseadores, novos atrasos só pioram o apagão de dados no Brasil. Faltam informações que são fundamentais, por exemplo, para entender os efeitos da pandemia no país. Não há respostas para questões como: qual é o atual nível de defasagem no aprendizado em cada região? Onde há mais carência de moradia? Respostas que seriam essenciais para a melhor distribuição dos recursos orçamentários por parte de União, Estados e municípios.