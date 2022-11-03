Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

A hora e a vez das novas lideranças no Brasil

São diferentes personalidades, distintos posicionamentos, mas o que os une é o empenho em fazer do Brasil um lugar melhor, com mais oportunidades para todos

Públicado em 

03 nov 2022 às 01:00

Colunista

Brasil
Simone Tebet, durante a campanha presidencial no primeiro turno Crédito: Simone Tebet / Instagram / Reprodução
A vitória de Lula nas urnas não pode ser creditada a um homem só, algo que o próprio presidente eleito deixou explícito em seu primeiro discurso. Mãos foram dadas, com o envolvimento político de diferentes atores em uma frente ampla que deu espaço a novas vozes, que serão fundamentais no processo de redirecionamento democrático do país.
Momento oportuno, portanto, para dar passos firmes em um aguardado processo de renovação de lideranças. O Brasil há muito tempo carece de rostos novos, com potencial de reunir os requisitos republicanos e gerenciais que os levem até o Palácio do Planalto. Inclusive os nomes que se colocam à direita do espectro político e que, porventura, estejam nas trincheiras da oposição nos próximos quatro anos. Se forem capazes de fazer a diferença, estarão aptos a embarcarem.
São diferentes personalidades, distintos posicionamentos, mas o que os une é o empenho em fazer do Brasil um lugar melhor, com mais oportunidades. A senadora Simone Tebet tem sido uma dessas lideranças que têm pavimentado uma estrada política que pode ser promissora. A forma como a senadora conduziu a campanha de Lula no segundo turno deu a ela credenciais de estadista. 

Veja Também

Veja o primeiro pronunciamento de Bolsonaro após derrota para Lula

Alckmin vai coordenar equipe de transição para o governo Lula

Mapa: Bolsonaro virou 4 vezes mais votos que Lula no ES do 1º para o 2º turno

O mesmo pode ser dito de governadores reeleitos ou novatos, que poderão nos próximos quatro anos se consolidar como bons gestores. Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e Zema, em Minas Gerais, tiveram o aval das urnas para prosseguirem. Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Jerônimo Rodrigues, na Bahia, terão a chance de mostrar um bom trabalho. Tarcísio e Zema, em meio às tensões pós-eleitorais, já demonstraram inclusive capacidade de articulação e pulso firme.
Do Congresso Nacional também podem emergir bons nomes, tudo a depender da atuação comprometida com os interesses coletivos. Parlamentares de diferentes ideologias, mas que estejam comprometidos com o avanço das reformas estruturantes que o país tanto aguarda. De André Janones, na Câmara, a Tereza Cristina, no Senado, a sociedade vai estar de olho. E será a chance de Sergio Moro, tão cogitado como terceira via, mostrar relevância na política.
Serão quatro anos de muito trabalho, e aqueles que se destacarem poderão construir o capital político que será decisivo em futuros encontros com as urnas. É a oportunidade de dar início a uma nova jornada para o país, sem desperdiçar o potencial dessas  lideranças que estão a despontar. O Brasil precisa mais do que nunca dessas pessoas.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Lula eleito: vitória da democracia também será ouvir as vozes discordantes

Carta ao governador Renato Casagrande

Eleição é para fazer valer a sua opinião. E respeitar a dos outros

As promessas foram feitas. Em 2023, um deles vai ter de cumpri-las

Assédio eleitoral é tão antidemocrático quanto o voto de cabresto

Tópicos Relacionados

Lula Sergio Moro Política Simone Tebet Eduardo Leite André Janones
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados