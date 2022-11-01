Alckmin vai coordenar equipe de transição para o governo Lula

Victoria Azevedo e Catia Seabra

Gleisi e o ex-ministro Aloizio Mercadante, que era outro cotado para a coordenação, também atuarão na equipe. Ainda não há, no entanto, definição sobre ministérios.

"Ele é o vice-presidente da República e tem mais do que legitimidade, poder político e institucional para conduzir isso. A decisão do presidente foi nesse sentido", afirmou Gleisi ao justificar a escolha de Alckmin.

Geraldo Alckmin e Lula, durante evento de lançamento do programa de governo, em junho de 2022 Crédito: Ricardo Stuckert/ PT/ DIvulgação

Alckmin comandará uma equipe com 50 nomes, que mesclará quadros técnicos e políticos para dialogar com integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL), derrotado na busca pela reeleição. Segundo a presidente do PT, a ideia é começar os trabalhos na próxima quinta-feira (3), com reunião presencial em Brasília.

Gleisi afirma ainda que nessa comissão estarão partidos da coligação, que estiveram com Lula durante a campanha.

No fim da tarde de segunda (31), Gleisi telefonou para o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Na conversa, descrita como respeitosa, ele se colocou à disposição para ajudar na transição e afirmou estar esperando orientação de Bolsonaro para indicar a equipe. Ele também ofereceu o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, para ser a sede da transição.