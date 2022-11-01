Alckmin vai coordenar equipe de transição para o governo Lula

Victoria Azevedo e Catia Seabra
SÃO PAULO - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), anunciou nesta terça-feira (1º) que o ex-governador e atual vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) será o coordenador da transição de governo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Gleisi e o ex-ministro Aloizio Mercadante, que era outro cotado para a coordenação, também atuarão na equipe. Ainda não há, no entanto, definição sobre ministérios.
"Ele é o vice-presidente da República e tem mais do que legitimidade, poder político e institucional para conduzir isso. A decisão do presidente foi nesse sentido", afirmou Gleisi ao justificar a escolha de Alckmin.
Alckmin comandará uma equipe com 50 nomes, que mesclará quadros técnicos e políticos para dialogar com integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL), derrotado na busca pela reeleição. Segundo a presidente do PT, a ideia é começar os trabalhos na próxima quinta-feira (3), com reunião presencial em Brasília.
Gleisi afirma ainda que nessa comissão estarão partidos da coligação, que estiveram com Lula durante a campanha.
No fim da tarde de segunda (31), Gleisi telefonou para o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.
Na conversa, descrita como respeitosa, ele se colocou à disposição para ajudar na transição e afirmou estar esperando orientação de Bolsonaro para indicar a equipe. Ele também ofereceu o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, para ser a sede da transição.
O presidente eleito deverá viajar na noite desta terça para a Bahia, onde ficará até sexta-feira (4) sem compromissos oficiais.