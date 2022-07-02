Lula diz que consultará Alckmin sobre principais ações do governo

O próprio Lula deixou isso claro em jantar com empresários no último domingo (26), ao referir-se ao papel que o ex-tucano terá em seu eventual governo. Disse que não tomará nenhuma decisão importante sem antes consultar Alckmin.

Geraldo Alckmin é vice na chapa Luiz Inácio Lula da Silva para as Eleições Presidenciais de 2022 Crédito: Ricardo Stuckert

O ex-governador tem figurado como um avalista de Lula durante a série de jantares com empresários. Na terça-feira (28), em outro jantar, Alckmin ficou responsável pela análise macroeconômica e as propostas de "reconstrução do país".