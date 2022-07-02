Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula diz que consultará Alckmin sobre principais ações do governo
Eleições 2022

Lula diz que consultará Alckmin sobre principais ações do governo

Coordenadores da pré-campanha já utilizam o termo "Lulalckmin" para mostrar o entrosamento do presidenciável e o vice
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2022 às 16:59

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 16:59

O entrosamento de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), gerou um novo termo entre coordenadores da pré-campanha eleitoral: Lulalckmin. 
O próprio Lula deixou isso claro em jantar com empresários no último domingo (26), ao referir-se ao papel que o ex-tucano terá em seu eventual governo. Disse que não tomará nenhuma decisão importante sem antes consultar Alckmin.
Os pré-candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin
Geraldo Alckmin é vice na chapa Luiz Inácio Lula da Silva para as Eleições Presidenciais de 2022 Crédito: Ricardo Stuckert
O ex-governador tem figurado como um avalista de Lula durante a série de jantares com empresários. Na terça-feira (28), em outro jantar, Alckmin ficou responsável pela análise macroeconômica e as propostas de "reconstrução do país".
No encontro com empresários, entre eles Carlos Sanchez (EMS), Candido Pinheiro (Hapvida), João Camargo (Esfera) e Pedro Silveira (ex-XP), Lula lembrou as vitórias de Alckmin no estado de São Paulo e disse que um está aprendendo com o outro, segundo participantes.

Veja Também

Eleições 2022: o que pode e o que não pode a três meses do 1° turno

Eleições 2022: quem são os pré-candidatos à Presidência da República

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Geraldo Alckmin Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados