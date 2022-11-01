MPF pede que PRF identifique manifestantes que atuam em bloqueios no ES

Em Domingos Martins, no km 38 da BR 262, fluxo foi liberado após protesto Crédito: Divulgação/PRF

Entre as orientações, a PRF-ES também deve realizar o monitoramento da situação dos bloqueios nas rodovias federais e que apresentasse um relatório ao MPF-ES até as 14 horas desta terça-feira.

Para o Ministério Público Federal no Estado, a manifestação dos caminhoneiros, ao exceder os limites da liberdade de expressão e de reunião, requer a pronta atuação da PRF-ES na proteção dos cidadãos que trafegam nas rodovias federais que cortam o estado e na identificação de indivíduos que busquem aproveitar-se do protesto para atacar a democracia brasileira.