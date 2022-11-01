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Atos em rodovias

MPF pede que PRF identifique manifestantes que atuam em bloqueios no ES

Ministério Público Federal ainda solicita cumprimento da decisão do STF, com remoção dos veículos e aplicação de multas administrativas

Publicado em 

01 nov 2022 às 14:10

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 14:10

Em Domingos Martins, no km 38 da BR 262, fluxo foi liberado após protesto
Em Domingos Martins, no km 38 da BR 262, fluxo foi liberado após protesto Crédito: Divulgação/PRF
O Ministério Público Federal no Espírito Santo recomendou à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) que cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para desobstruir totalmente os trechos interditados nas rodovias federais que cortam o Estado, inclusive os acostamentos das estradas. A recomendação foi enviada na madrugada desta terça-feira (1º), segundo o MPF-ES.

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No Espírito Santo, 12 municípios tiveram trechos das rodovias interditados nesta segunda (31) e terça-feira (1º). A instrução é que os manifestantes sejam identificados e que os veículos sejam removidos, sob risco de aplicar multa na legislação de trânsito, caso haja persistência.
Entre as orientações, a PRF-ES também deve realizar o monitoramento da situação dos bloqueios nas rodovias federais e que apresentasse um relatório ao MPF-ES até as 14 horas desta terça-feira. 

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Para o Ministério Público Federal no Estado, a manifestação dos caminhoneiros, ao exceder os limites da liberdade de expressão e de reunião, requer a pronta atuação da PRF-ES na proteção dos cidadãos que trafegam nas rodovias federais que cortam o estado e na identificação de indivíduos que busquem aproveitar-se do protesto para atacar a democracia brasileira.
A recomendação foi assinada por 12 procuradores da República que atuam no Espírito Santo. Foi dado prazo de duas horas para que a PRF confirmasse o recebimento da recomendação, o que já foi feito pela instituição policial.

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