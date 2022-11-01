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População prejudicada

Rodoviária de Vitória tem viagens de ônibus canceladas devido a bloqueios em BRs

Uma das empresas que opera no local, a Viação Águia Branca, informou que foram canceladas mais de 50 viagens, de partida e chegada no terminal rodoviário, na manhã desta terça (1°)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2022 às 09:38

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 09:38

Placa indicativa Rodoviária de Vitória
 Rodoviária de Vitória teve viagens de ônibus canceladas devido a bloqueios em rodovias Crédito: Carlos Alberto Silva
Devido aos bloqueios nas rodovias do Espírito Santo e no país em decorrência do resultado das urnas após a derrota de Jair Bolsonaro (PL), viagens de ônibus que sairiam da Rodoviária de Vitória foram canceladas nesta segunda (31) e terça-feira (1º). Na rodoviária, operam viações que fazem trajetos intermunicipais e interestaduais. As estradas começaram a ser liberadas após decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ainda há impactos.
Uma das empresas que operam no local, a Viação Águia Branca, informou nesta terça-feira que mais de 90 viagens que ocorreriam durante a manhã e início da tarde, de partida e chegada no terminal rodoviário, foram canceladas. A empresa está divulgando atualizações sobre a situação em seu site. Há linhas intermunicipais que fariam trajetos entre Vitória e municípios das regiões Serrana, Norte e Sul do Espírito Santo, e linhas interestaduais – com destino ou chegada – de cidades da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, por exemplo.
A Viação Águia Branca informou que decidiu pela suspensão pontual de algumas viagens nos trechos afetados, seguindo orientação da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).
"A medida visa assegurar o conforto e segurança dos passageiros. Os canais oficiais estão sendo atualizados a todo momento com novas informações. Os clientes que tiveram sua viagem impactada poderão cancelar ou remarcar sua passagem, em até 10 dias sem cobrança de taxa, através do SAC 0800 725 1211 ou nas agências", informou a empresa.
Nesta segunda-feira, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que 18 viagens de ônibus que sairiam da Rodoviária de Vitória foram canceladas
Segundo apuração do portal G1ES, chegadas e partidas no Aeroporto de Vitória não sofreram alteração, de acordo com o painel, e não havia registro de cancelamentos e atrasos até à última atualização desta reportagem nesta terça-feira (1º).
As manifestações de caminhoneiros acontecem em todo o país e, no Espírito Santo, afetam rodovias federais que cortam municípios de Norte a Sul – BR 101, BR 262 E BR 259.

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