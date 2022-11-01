Mapa: Bolsonaro virou 4 vezes mais votos que Lula no ES do 1° para o 2° turno

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 61 cidades do Espírito Santo no segundo turno, cinco a mais que no primeiro. Bolsonaro conseguiu angariar 122 mil votos a mais entre as duas etapas, quatro vezes mais que Lula, cuja votação aumentou em 29 mil votos do início de outubro para o final.
Contudo, o candidato petista venceu a disputa pela Presidência da República na noite deste domingo (30) com 50,9% dos votos válidos.
O bolsonarismo, que predomina no Espírito Santo desde 2018, avançou entre os dois turnos, mas ainda assim não voltou ao nível de quatro anos atrás, quando o atual presidente foi eleito. Naquele ano, ele conseguiu maioria dos votos em 64 cidades. Quatro anos depois, no segundo turno, obteve vitória em 61.
Neste ano, cinco municípios se "bolsonarizaram" entre os dois turnos da eleição. São eles: Apiacá, Fundão, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte e Sooretama. Em todos eles, a vitória de Lula na primeira fase tinha sido apertada.
Em Apiacá, cidade do extremo Sul do Estado, pouco mais de 200 votos para o atual presidente foram o suficiente para que houvesse a virada. Por lá, Lula também tinha ganhado no primeiro turno.
Governador Lindenberg, no Norte do Estado, foi onde Bolsonaro mais virou votos proporcionalmente. A votação para o atual presidente por lá teve aumento de 17% entre um turno e outro (495 votos a mais). Em São Domingos do Norte, cidade vizinha, 300 votos já foram suficientes para a virada.