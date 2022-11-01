Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Mapa: Bolsonaro virou 4 vezes mais votos que Lula no ES do 1° para o 2° turno

O presidente, que não se reelegeu, venceu no Estado com 58% dos votos. Cresceu o número de cidades bolsonaristas. Veja no mapa
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

01 nov 2022 às 08:30

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 08:30

Mapa comparativo de Lula e Bolsonaro no primeiro e segundo turnos
Comparação das votações de Lula e Bolsonaro no primeiro e segundo turno Crédito: Arte A Gazeta
O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 61 cidades do Espírito Santo no segundo turno, cinco a mais que no primeiro. Bolsonaro conseguiu angariar 122 mil votos a mais entre as duas etapas, quatro vezes mais que Lula, cuja votação aumentou em 29 mil votos do início de outubro para o final.
Contudo, o candidato petista venceu a disputa pela Presidência da República na noite deste domingo (30) com 50,9% dos votos válidos.
O bolsonarismo, que predomina no Espírito Santo desde 2018, avançou entre os dois turnos, mas ainda assim não voltou ao nível de quatro anos atrás, quando o atual presidente foi eleito. Naquele ano, ele conseguiu maioria dos votos em 64 cidades. Quatro anos depois, no segundo turno, obteve vitória em 61.
Mapa comparativo de Lula e Bolsonaro no primeiro e segundo turnos
Mapa comparativo de Lula e Bolsonaro no primeiro e segundo turno no ES Crédito: Arte A Gazeta
Neste ano, cinco municípios se "bolsonarizaram" entre os dois turnos da eleição. São eles: Apiacá, Fundão, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte e Sooretama. Em todos eles, a vitória de Lula na primeira fase tinha sido apertada.
Em Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, no primeiro turno Lula obteve 47,46% dos votos e Bolsonaro ficou com 46,36%, menos de um ponto percentual de diferença. Já no segundo turno, Bolsonaro venceu com 51,49% dos votos contra 48,51% de Lula
Em Apiacá, cidade do extremo Sul do Estado, pouco mais de 200 votos para o atual presidente foram o suficiente para que houvesse a virada. Por lá, Lula também tinha ganhado no primeiro turno.
Governador Lindenberg, no Norte do Estado, foi onde Bolsonaro mais virou votos proporcionalmente. A votação para o atual presidente por lá teve aumento de 17% entre um turno e outro (495 votos a mais). Em São Domingos do Norte, cidade vizinha, 300 votos já foram suficientes para a virada.

Compare as votações para presidente no ES

Primeiro turno

Segundo turno

LEIA MAIS SOBRE O SEGUNDO TURNO NO ES

Como fica articulação da bancada federal e da Assembleia com governos eleitos

O que eleitores esperam do novo governo Casagrande

Imposto menor para gás de cozinha deve sair em janeiro, promete Casagrande

Apesar da vitória de Casagrande, bolsonarismo mostra força no ES

Casagrande parabeniza Lula e Alckmin: "Vamos trabalhar juntos"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Presidente Segundo Turno Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados