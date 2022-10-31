Casagrande parabeniza Lula e Alckmin: "Vamos trabalhar juntos"

Após os resultados das urnas, nesta segunda-feira (31) o governador reeleito no Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice, Geraldo Alckmin (PSB), nas redes sociais.
Em post no Twitter, o governador declarou que trabalhará junto a eles para melhorar o desenvolvimento do Estado e do País.
Renato Casagrande foi reeleito com 53,80% dos votos válidos, contra 46,20% de Manato. Ou seja, 1.171.288 capixabas votaram pela permanência do governador no Palácio Anchieta.
Casagrande declarou acreditar que terá um bom relacionamento com o presidente eleito, devido suas alianças.
O vice de Lula, Geraldo Alckmin, já foi concorrente de Lula pela disputa presidencial em 2006, no qual seu partido era o PSDB. A eleição naquele ano foi marcada por trocas de críticas entre os candidatos. O petista acabou levando a melhor e ganhando as eleições daquele ano. Hoje, Alckmin faz parte do mesmo partido de Casagrande, o PSB.