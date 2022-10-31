Eleições 2022

Casagrande parabeniza Lula e Alckmin: "Vamos trabalhar juntos"

Nesta segunda (31), Em post no Twitter, o governador reeleito no ES declarou que trabalhará junto a eles para melhorar o desenvolvimento do Estado e do País

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 16:56

Gabriela Oliveira

Casagrande parabeniza Lula nas redes sociais Crédito: Montagem A Gazeta
Após os resultados das urnas, nesta segunda-feira (31) o governador reeleito no Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice, Geraldo Alckmin (PSB), nas redes sociais.
Em post no Twitter, o governador declarou que trabalhará junto a eles para melhorar o desenvolvimento do Estado e do País.

Veja o post:

Renato Casagrande foi reeleito com 53,80% dos votos válidos, contra 46,20% de Manato. Ou seja, 1.171.288 capixabas votaram pela permanência do governador no Palácio Anchieta.
Lula foi eleito em uma disputa acirrada contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Com 50,90% dos votos, Lula assumirá a presidência pela terceira vez no dia primeiro de janeiro.
Casagrande declarou acreditar que terá um bom relacionamento com o presidente eleito, devido suas alianças.
O vice de Lula, Geraldo Alckmin, já foi concorrente de Lula pela disputa presidencial em 2006, no qual seu partido era o PSDB. A eleição naquele ano foi marcada por trocas de críticas entre os candidatos. O petista acabou levando a melhor e ganhando as eleições daquele ano. Hoje, Alckmin faz parte do mesmo partido de Casagrande, o PSB.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Imposto menor para gás de cozinha deve sair em janeiro, promete Casagrande

O que eleitores esperam do novo governo Casagrande

Casagrande: 'Se houver respeito no parlamento, vamos ter diálogo'

Casagrande quer contratar obra na BR 262 até 2023 e novo cerco contra o crime

Reeleito, Casagrande prevê abono, concursos e troca de secretariado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula PSB PT Renato Casagrande Eleições 2022
Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

