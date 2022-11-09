Crianças não podem depender só de milagre para sobreviver à violência

Chinelos abandonados no local do ataque a tiros em Alecrim, na segunda-feira (7) Crédito: TV Gazeta / Reprodução

Era final da manhã de segunda-feira (7), quando suspeitos passaram atirando próximo a um comércio, em Alecrim, Vila Velha. O alvo seria um homem, de 38 anos, que havia acabado de chegar ao local, em uma moto preta. Atingido pelos disparos, ele morreu na hora. Mas, dentro do estabelecimento, estava um menino, de 5 anos, acompanhado da mãe, grávida.

No mesmo dia em que esse menino era alvo de um tiro em Alecrim, o pequeno Lucas Reboli, de 10 anos, voltava às aulas, quase um mês após ter sido baleado na cabeça, no dia 11 de outubro — véspera do Dia das Crianças —, enquanto jogava bola no pátio de uma escola municipal em São Cristóvão, Vitória. Ele passou por cirurgia e conseguiu se recuperar , tendo ficado 10 dias internado.

São três casos, no intervalo de menos de um mês, em três municípios diferentes da Grande Vitória. Retratos de uma guerra que não para de fazer vítimas inocentes, como já fora comentado anteriormente neste espaço . E sequestra a sensação de segurança do cidadão no mero exercício de ir e vir.

Falta segurança ao cidadão, mas parece sobrar para os criminosos. Indo para o tudo ou nada, gangues rivais se enfrentam à luz do dia na disputa pelo tráfico de drogas no Estado. Ao mesmo tempo em que amedrontam a população, não se intimidam em ter seus crimes registrados por câmeras de videomonitoramento.

Às forças de segurança do Estado, não basta apenas adotar ações de policiamento ostensivo nos bairros a partir do momento em que os crimes ocorrem. É preciso se antecipar e pôr em prática estratégias para conter essa violência, impedindo que a ousadia dos criminosos faça novas vítimas.