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Ataque a tiros

Homem é morto e criança é baleada em frente a escola em Vila Velha

Ataque aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (7), nas proximidades da Escola Padre Humberto Piacente, em Alecrim
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 nov 2022 às 12:25

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 12:25

Uma criança de 5 anos foi baleada e um homem morreu após um ataque a tiros no bairro Alecrim, em Vila Velha, no final da manhã desta segunda-feira (7). Suspeitos passaram atirando na direção de um comércio que funciona em frente a uma escola.
Homicídio em frente a escola em Alecrim, Vila Velha
Assassinato e criança ferida em frente a escola em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local. Testemunhas informaram que o homem, de 38 anos, chegou ao comércio em uma moto preta. Logo que ele estacionou, os atiradores passaram e começaram a disparar. Foram pelo menos seis tiros. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu na hora.
A criança estava dentro do estabelecimento acompanhada da mãe — que está grávida — e acabou atingida.
Inicialmente, a informação era de que o tiro tinha atingido a perna e que a criança tinha 6 anos, mas a Polícia Militar afirmou que a vítima tem 5 anos e ficou ferida no pé. Ela foi levada para o  Hospital Evangélico de Vila Velha e de lá transferida para o Hospital Infantil. O estado de saúde não foi informado.
Homem é morto e criança é baleada em frente a escola em Vila Velha
Carro atingido por disparos de arma a de fogo, em Alecrim, Vila Velha
Um dos disparos também atingiu um veículo que estava estacionado na rua Crédito: Ronaldo Rodrigues
Quem vive na região ficou muito assustado. Moradores comentaram que a tragédia poderia ter sido maior, já que o ataque aconteceu no horário em que as crianças costumam sair da escola. A motivação para o crime ainda é desconhecida. 
Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

Atualização

07/11/2022 - 3:10
A Polícia Militar corrigiu as informações sobre a idade da criança e o local do ferimento. O texto foi atualizado.

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