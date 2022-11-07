Uma criança de 5 anos foi baleada e um homem morreu após um ataque a tiros no bairro Alecrim, em Vila Velha, no final da manhã desta segunda-feira (7). Suspeitos passaram atirando na direção de um comércio que funciona em frente a uma escola.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local. Testemunhas informaram que o homem, de 38 anos, chegou ao comércio em uma moto preta. Logo que ele estacionou, os atiradores passaram e começaram a disparar. Foram pelo menos seis tiros. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu na hora.
A criança estava dentro do estabelecimento acompanhada da mãe — que está grávida — e acabou atingida.
Inicialmente, a informação era de que o tiro tinha atingido a perna e que a criança tinha 6 anos, mas a Polícia Militar afirmou que a vítima tem 5 anos e ficou ferida no pé. Ela foi levada para o Hospital Evangélico de Vila Velha e de lá transferida para o Hospital Infantil. O estado de saúde não foi informado.
Homem é morto e criança é baleada em frente a escola em Vila Velha
Quem vive na região ficou muito assustado. Moradores comentaram que a tragédia poderia ter sido maior, já que o ataque aconteceu no horário em que as crianças costumam sair da escola. A motivação para o crime ainda é desconhecida.
A Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".
Atualização
07/11/2022 - 3:10
A Polícia Militar corrigiu as informações sobre a idade da criança e o local do ferimento. O texto foi atualizado.