Uma criança de seis anos e um adolescente de 16 foram baleados no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, nesta terça-feira (1). Segundo a Polícia Militar, os dois ficaram feridos nas pernas e precisaram ser socorridos ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, também no município.
A corporação afirmou ainda que foi acionada para atender a ocorrência no final da tarde. Ao chegarem no local, policiais visualizaram a criança com um tiro de arma de fogo no joelho. Em seguida, o adolescente de 16 anos também foi localizado, ferido com três disparos na perna. A dinâmica dos crimes não foi esclarecida pela corporação.
Após dar entrar no PA, a criança foi transferida para o Hospital Infantil de Vila Velha. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Também de acordo com a Polícia Militar, buscas foram realizadas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Criança de 6 e adolescente de 16 anos são baleados em Cariacica