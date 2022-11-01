Finados: ônibus reservas disponibilizados nos terminais do Transcol

Para facilitar o transporte da população aos cemitérios da Grande Vitória no Dia de Finados, nesta quarta-feira (2), a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vai disponibilizar 26 ônibus reserva nos terminais do Transcol. Os veículos extras serão distribuídos nos terminais de integração.
Segundo a Ceturb, a exemplo dos anos anteriores, será realizado um atendimento especial para transportar usuários até o cemitério Jardim da Saudade, localizado à margem da BR 101, em Nova Rosa da Penha, Cariacica. As viagens serão feitas pela linha 728 (Nova Rosa da Penha / Terminal de Campo Grande, via Ceasa) e partirão do Terminal de Campo Grande com destino ao cemitério, de hora em hora, das 6h às 20h.
Ainda de acordo com a Companhia, todas as linhas do Sistema Transcol vão circular com quadro-horário de feriado, mas as que dão acesso aos cemitérios serão monitoradas pela fiscalização e receberão reforço caso seja necessário.
Linhas que podem ter viagens extras
Cemitério de Santo Antônio, Vitória
- 518: Terminal Carapina / Terminal Ibes, via Serafim Derenzi;
- 535: Terminal Carapina / Terminal Campo Grande, via Terminal Jardim América - Serafim Derenzi.
Cemitério de Maruípe, Vitória
- 506: Terminal Laranjeiras / Terminal Itacibá, via Maruípe - Terminal Jardim América;
- 516: Terminal Jacaraípe / Terminal Ibes, via T. Carapina – Maruípe - Terminal São Torquato;
- 531: Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha, via Maruípe.
Cemitério Parque da Paz, Cariacica
- 596: Cariacica / Terminal Carapina, via Porto de Cariacica;
- 540: Terminal Campo Grande / Terminal Carapina, via Contorno;
- 728: Nova Rosa de Penha / Terminal Campo Grande;
- 766: Vila Cajueiro / Terminal Campo Grande;
- 793: Vila Progresso / Terminal Campo Grande.
Cemitério da Ponta da Fruta e Parque da Paz, Vila Velha
- 613: Ponta da Fruta / Terminal Itaparica;
- 619: Balneário Ponta da Fruta / Terminal Itaparica;
- 672: Trevo de Setiba / Terminal Itaparica;
- 669: Village do Sol / Terminal Itaparica, via Rodovia do Sol.
Cemitério de Santa Inês, Vila Velha
- 606: Terminal Vila Velha / Terminal Ibes, via Terminal Itaparica - Santa Inês.
Cemitério de Carapina, Serra
- 844: Terminal Carapina / Carapina / André Carloni.
Cemitério de Nova Almeida, Serra
- 806: Nova Almeida / Terminal Jacaraípe.
Cemitério de Serra Sede
- 828: São Marcos / Terminal Laranjeiras;
- 814: Cascata / Terminal Laranjeiras, via Cascata II;
- 591: Serra / Terminal Campo Grande, via Reta da Penha;
- 851: Serra / Jardim Camburi, via BR 101;
- 859: Colina da Serra / Terminal Laranjeiras;
- 865: Santo Antônio / Terminal de Laranjeiras, via Vista da Serra - Campinho da Serra;
- 853: Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras, via J. Guanabara;
- 880: Campinho da Serra / Terminal Jacaraípe, via Vista da Serra;
- 827: Vista da Serra / Terminal Carapina.
Cemitério de São Domingos, Serra
- 853: Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras, via J. Guanabara;
- 880: Campinho da Serra / Terminal Jacaraípe, via Vista da Serra.
Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, Serra
- 504: Terminal Jacaraípe / Terminal Itacibá, via Reta da Penha;
- 523: Terminal Jacaraípe / Terminal Jardim América, via Beira Mar;
- 846: Pedro Feu Rosa / Terminal Laranjeiras (Circular);
- 805: Pedro Feu Rosa / Terminal Laranjeiras;
- 832: Vila Nova de Colares / Terminal Laranjeiras;
- 875: Terminal Jacaraípe / Terminal Laranjeiras, via Av. Talma Ribeiro;
- 822: Alterosa / Terminal Laranjeiras.