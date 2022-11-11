É preciso agir preventivamente para evitar retrocessos no combate à Covid

Há risco de aumento dos casos de Covid no país nas próximas semanas Crédito: Pixabay

Depois de mais de dois anos de pandemia do novo coronavírus , o Espírito Santo e o restante do país voltaram, nos últimos meses, a um aparente estado de normalidade. Com os números de casos e mortes em queda, graças à política de imunização contra a Covid-19 iniciada no ano passado, foi possível praticamente abolir do dia a dia a adoção de medidas que viraram símbolo do período mais crítico da doença, como o uso de máscaras em ambientes fechados.

Como possível sinal da ação dessa subvariante, dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que o índice de casos confirmados em relação aos testes realizados saltou de 2,9%, na semana de 23 a 29 de outubro, para 5,7%, entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro.

Toda essa situação acende um alerta sobre a necessidade de a população e os órgãos púbicos se manterem vigilantes em relação às medidas de proteção contra a doença.

A mais importante delas é manter em dia o cartão de vacinação contra a Covid. Especialistas garantem que os imunizantes disponíveis são eficazes ante essa nova linhagem do vírus, sendo capazes de evitar casos graves da doença.

De acordo com a Sesa , 84% da população no Estado está imunizada com as duas primeiras doses. Porém, apenas 22% receberam a quarta dose, o que engloba as duas de reforço já liberadas.

A necessidade de proteção também envolve ficar atento aos sintomas da subvariante, que são os mesmos das outras mutações do coronavírus: febre, coriza, problemas gastrointestinais, rouquidão e dores no corpo, na cabeça e na garganta. Em caso de algum desses sinais, o melhor caminho a seguir é submeter-se ao teste da Covid. Se o resultado for positivo, é essencial se manter em isolamento pelo período recomendado, para evitar que a doença se alastre.

Todo cuidado ainda é pouco. Depois do alívio pelo fim das restrições, a responsabilidade de não haver um novo avanço da Covid é tanto do cidadão quanto dos órgãos públicos. À população, como dito anteriormente, cabe a adoção das já difundidas medidas de proteção, sobretudo a manutenção do esquema vacinal em dia.

O governo, por sua vez, precisa desenvolver um esquema de imunização preventivo. O que inclui o planejamento da aplicação de novas doses de reforço no combate ao coronavírus, assim como já ocorre anualmente contra a gripe.