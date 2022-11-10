Covid-19: ES recebe 1° lote de vacinas para crianças acima dos 6 meses

Neste primeiro momento, o Ministério da Saúde destinou 13 mil doses ao Estado, que serão aplicadas especialmente em crianças com comorbidades. No Espírito Santo, são 4.300 pequenos dessa faixa etária aptos a tomarem a vacina.

Segundo a pasta, o esquema vacinal do novo público será de três doses. O detalhamento quanto à operacionalização da imunização será definido em uma nota técnica, cuja previsão de publicação será nesta sexta-feira. Não foi informado o quantitativo que será enviado para os municípios capixabas.