Covid-19: ES recebe 1° lote de vacinas para crianças acima dos 6 meses

O primeiro lote com imunizantes contra a Covid-19 para crianças de seis meses a menores de três anos chegou ao Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (11). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as vacinas são da empresa Pfizer-BioNTech e foram desembarcadas no Aeroporto de Vitória por volta de 11h.
Neste primeiro momento, o Ministério da Saúde destinou 13 mil doses ao Estado, que serão aplicadas especialmente em crianças com comorbidades. No Espírito Santo, são 4.300 pequenos dessa faixa etária aptos a tomarem a vacina.
Segundo a pasta, o esquema vacinal do novo público será de três doses. O detalhamento quanto à operacionalização da imunização será definido em uma nota técnica, cuja previsão de publicação será nesta sexta-feira. Não foi informado o quantitativo que será enviado para os municípios capixabas.
O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças a partir de seis meses de idade em outubro. No dia 27 do mesmo mês, a fabricante entregou o primeiro lote de sua vacina pediátrica, com 1 milhão de doses do imunizante.
Covid-19: ES recebe 1º lote de vacinas para crianças acima dos 6 meses
Aumento de casos da doença
Embora em números ainda considerados baixos ou sob controle, os casos de Covid-19 têm aumentado no Espírito Santo e, nas últimas duas semanas, a taxa de positividade quase dobrou. Com base em dados da Sesa, foi observado que o índice de casos confirmados versus testes realizados saltou de 2,9% nos dias 23 a 29 de outubro, para 5,7% entre 30 de outubro e 5 de novembro.
Na última segunda-feira (7), quando foi confirmado o primeiro caso da subvariante Ômicron BQ.1 em território capixaba, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, avaliou que o aumento de casos de Covid-19 pode estar sim atrelado à circulação dessa nova cepa do vírus.
Atualização
11/11/2022 - 12:03
Após publicação desta matéria, a Sesa informou que as doses chegaram ao Espírito Santo às 11h desta sexta-feira (11). O texto foi atualizado.