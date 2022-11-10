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Aumento de 56%

SP emite alerta para alta de internações em UTI Covid-19 no estado

Conselho Gestor recomenda que maiores de 18 anos recebam as doses de reforço e que haja aumento da cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. Uso de máscara em ambientes favoráveis à transmissão também voltou a ser recomendado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2022 às 16:25

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 16:25

O Governo de São Paulo registrou uma alta de 50% no número de pessoas internadas com Covid-19 em leitos de enfermaria dos hospitais paulistas nas últimas duas semanas, ante um aumento de 56% no índice de internações em Unidades de Terapia Intensiva por causa da doença.
Na quarta-feira (4), havia 474 leitos de UTI ocupados. Na enfermaria, eram 857.
O Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, que hoje substitui o Comitê Científico instalado no estado no início da pandemia, emitiu um alerta sobre a alta de casos. O documento reforça a necessidade de se ampliar a cobertura vacinal e o uso de máscaras por pessoas mais vulneráveis.
O colegiado destaca, por outro lado, que o número de pessoas internadas por causa da Covid-19 ainda é bem inferior aos números observados em ondas anteriores.
"O grupo de especialistas segue monitorando permanentemente a pandemia e irá se manifestar sempre que houver necessidade", afirma o secretário da pasta, o infectologista David Uip.
O Conselho Gestor recomenda, entre outros pontos, que todos os adultos com mais de 18 anos recebam as doses de reforço das vacinas contra o coronavírus e que haja um aumento da cobertura vacinal entre crianças e adolescentes.
Segundo o órgão, há em São Paulo 10 milhões de adultos que ainda não tomaram a primeira dose de reforço do imunizante, e 7 milhões que não receberam a segunda dose de reforço.
O uso de máscara em ambientes mais favoráveis à transmissão, como é o caso do transporte público, e por pessoas que integram grupos de risco também voltou a ser recomendado.
O colegiado ainda sugere que seja reforçada a disponibilidade de tratamento com antivirais a pessoas com Covid que apresentem sintomas leves ou moderados, a fim de se evitar internações e, eventualmente, óbitos.

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