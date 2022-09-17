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Imunização dos pequenos

Covid: Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos

Para diferenciar das demais imunizações já aprovadas anteriormente, a Comirnaty será identificada pelo frasco com tampa de cor vinho. Para crianças de 5 a 11 anos, a tampa é laranja e, para o público acima de 12 anos, roxa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 set 2022 às 08:55

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 08:55

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta sexta-feira (16) o uso da vacina Comirnaty, da Pfizer, para imunização contra Covid-19 em crianças entre 6 meses e 4 anos de idade.
Após análise técnica de dados e estudos clínicos conduzidos pelo seu laboratório desde 1º de agosto, a agência divulgou que as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz também para crianças dessa faixa etária.
Com a autorização, falta apenas o Ministério da Saúde definir o calendário para iniciar a vacinação.
A vacina BCG é geralmente aplicada em recém-nascidos e famosa por deixar a marquinha para o resto da vida
Bebês a partir de seis meses de vida poderão tomar vacina da Pfizer Crédito: Divulgação | Sesa
Covid: Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos
Para diferenciar das demais imunizações já aprovadas anteriormente, a Comirnaty será identificada pelo frasco com tampa de cor vinho. Para crianças de 5 a 11 anos, a tampa é laranja e, para o público acima de 12 anos, roxa.
O uso de diferentes cores de tampa é uma estratégia para evitar erros de administração, já que o produto requer diferentes dosagens para diferentes faixas etárias. Isso facilita a identificação pelas equipes de vacinação e, também, pelos pais, mães e cuidadores.
"A formulação da vacina autorizada deverá ser aplicada em três doses de 0,2 mL (equivalente a 3 microgramas). As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose", delcarou a Anvisa, em nota.
Segundo a agência, a vacina tem 12 meses de validade, quando armazenada a temperatura entre -90°C e -60°C. Depois de retirado do congelamento, o frasco fechado pode ser armazenado em geladeira entre 2°C e 8°C por até 10 semanas, não excedendo a data de validade original.
A vacinação de crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades começou no dia 14 de janeiro na cidade de São Paulo.
Para a faixa de 3 a 5 anos, a liberação ocorreu em 13 de julho de forma emergencial com o imunizante da Coronavac.
A Anvisa contou com a consulta e o acompanhamento de um grupo de especialistas de sociedades médicas para autorizar o uso da vacina. Participaram da avaliação especialistas da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

ES AGUARDA DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que aguarda diretrizes do Ministério da Saúde sobre a vacinação do público com faixa etária de seis  meses a quatro anos para elaboração da Nota Técnica com orientação aos municípios quanto ao esquema de vacinação com a Pfizer Pediátrica para essa faixa etária.

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