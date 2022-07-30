Entenda por que sintomas da Covid começam antes em vacinados

Uma situação que tem sido comum nas redes sociais é o relato de pessoas vacinadas que reclamam de sentir os sintomas típicos da Covid-19 , fazer o teste, mas o resultado ser negativo. Entretanto, um ou dois dias depois, ao refazer o exame, o mesmo teste dá positivo.

memória imunológica já criada com a vacina e outras infecções da doença, diferentemente de quem não tomou o imunizante. Doutor em Imunologia e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Daniel Gomes explica que isso tem a ver com ajá criada com a vacina e outras infecções da doença, diferentemente de quem não tomou o imunizante.

Essa memória faz com que o corpo humano reconheça o vírus e entre em ação mais rapidamente para se defender. Por conta disso, as cargas virais acabam sendo menores, ao mesmo tempo que os sintomas aparecem mais cedo. Por outro lado, quem não tomou a vacina tem um período maior para o aparecimento dos sintomas e, junto deles, a carga viral chega ao pico.

Gráfico mostra a diferença no resultado dos testes entre vacinados e não vacinados de acordo com o início dos sintomas Crédito: Geraldo Neto / Arte A Gazeta

O período entre a infecção e o início dos sintomas em não vacinados geralmente é de três a cinco dias. Já em vacinados é de dois a três dias, o que acaba sendo insuficiente para que o vírus se multiplique e se tenha uma quantidade de material viral detectável no exame.

"As partículas virais entram nas células do indivíduo causando a infecção. Dentro das células epiteliais do trato respiratório, o vírus se multiplica e esse processo está associado à detecção" Daniel Gomes - Doutor em Imunologia e professor da Ufes

Assim, de acordo com Gomes, é recomendável que a pessoa vacinada aguarde um pouco para que o teste tenha mais chance de detectar o vírus. “O recomendado é fazer o teste três dias após o início dos sintomas. Essa é a janela ideal para a detecção do exame.” completa.

Sintomas do coronavírus variam em cada paciente Crédito: Pch Vector/Freepik

3 dias É O TEMPO RECOMENDADO APÓS O INÍCIO DOS SINTOMAS PARA SE FAZER O TESTE

A antropóloga e doutoranda em saúde coletiva Beatriz Klimeck lembra da possibilidade de que, mesmo com os sintomas aparecendo antes, se a imunidade da pessoa combater a SARS-CoV-2 e não for criada infecção, o teste não vai dar positivo dias depois.

Ela ainda alerta para que as pessoas só voltem ao convívio social depois de testar negativo para a doença, mesmo que o tempo de quarentena recomendada tenha mudado por conta da Ômicron e suas sub variantes.

Se o teste rápido (de antígeno) é feito junto ao começo dos sintomas, é esperado que dê negativo. Por isso, estamos falando de maior precisão ao 4-5 dia de sintoma. pic.twitter.com/uJsTk0cvgx — beatriz (@biaklimeck) June 24, 2022

TESTE RÁPIDO X PCR

De acordo com o infectologista Crispim Cerutti Junior, ambos os testes detectam antígenos virais, que basicamente são fragmentos do vírus, como proteínas e material genético, alojados nas células da mucosa nasal e oral do ser humano.

Então, o principal limitador do teste é a presença do vírus. Quanto mais material viral estiver naquelas mucosas, maiores são as chances de o exame detectar esses fragmentos e a pessoa testar positivo.

"Uma das diferenças entre teste de antígeno e o PCR é que o segundo é mais sensível e as chances de um falso negativo são menores " Crispim Cerutti Junior - infectologista