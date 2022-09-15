Covid-19: ES não registra morte e tem 39 novos casos em 24 horas

Nesta quinta-feira (15), o Espírito Santo manteve o índice de 14.810 mortes e chegou a 1.215.212 casos do coronavírus, desde o início da pandemia. De acordo com dados divulgados no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram confirmadas 39 novas infecções em 24 horas. No mesmo intervalo, nenhum óbito foi registrado.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.821
- Vila Velha: 136.288
- Vitória: 135.141
- Cariacica: 93.480
- Linhares: 58.434
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.742
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.585
- Jardim da Penha (Vitória): 14.113
- Praia do Canto (Vitória): 9.986
- Itapuã (Vila Velha): 9.902
Até esta quinta-feira (15), mais de 4,27 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.178.644, com 122 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.