Sem divulgar votos, Câmara da Serra aprova aumento do número de vereadores

Impacto com aumento de vereadores na Câmara da Serra supera R$ 1 milhão por ano Crédito: Vitor Jubini

Atualização Após mais de cinco horas da votação, a Câmara da Serra enviou para A Gazeta a lista com o nome dos vereadores que votaram a favor e contra o projeto.

Câmara da Serra aprovou com 17 votos a favor e 5 contra o aumento do número de vereadores dos atuais 23 para 25. A alteração, votada em segundo turno nesta segunda-feira (5), é válida para a próxima legislatura, em 2025. A sessão ordinária da Casa, que normalmente acontece às 16h, foi antecipada para as 9h, por conta do jogo do Brasil.

Mesmo com recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o placar da votação e o nome dos vereadores que votaram contra e a favor não foram disponibilizados em tempo real no site. O vídeo com a transmissão da sessão só foi parar no canal do YouTube da Câmara por volta das 13h.

Ainda assim, no site da Casa não é possível ver como votou cada vereador na matéria. O texto da aprovação cita somente o placar final.

A respeito da ausência de transparência durante a votação, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), informou que a Promotoria de Justiça da Serra encaminhou ofício à Câmara de Vereadores para que comprove, com urgência, o cumprimento (ou justifique o descumprimento) da notificação recomendatória que trata da disponibilidade imediata dos atos de sessões plenárias ao público em geral, inclusive a sessão ocorrida nesta segunda.





O texto havia sido aprovado em primeiro turno em 16 de novembro, com 16 votos favoráveis e três contra. Por ser um projeto de emenda à lei orgânica do município, precisa ir à votação duas vezes no plenário e obter aprovação de dois terços dos vereadores (que no caso da Câmara da Serra equivale a 16 vereadores).

Na justificativa da proposta, os parlamentares argumentaram a grande extensão do município, com 547,6 km², e que a cidade tem a maior população do Estado, com 536.765 pessoas, segundo estimativa do IBGE.

Com a aprovação e promulgação, os vereadores vão atingir o limite máximo de parlamentares municipais permitidos pela Constituição Federal, que é de 25 cadeiras para cidades entre 450 mil e 600 mil habitantes. O artigo 29 diz que essa é a quantidade máxima de cadeiras que uma câmara em cidades desse porte pode ter, mas não há nada que obrigue os vereadores a alcançarem esse número.



Faltou transparência

Diante da dificuldade em obter informações, principalmente sobre o tema do aumento do número de vereadores, a Transparência Capixaba fez uma nota com três pedidos ao legislativo da Serra. Um deles sugere que a Câmara da Serra publique o estudo de impacto financeiro no orçamento municipal com a medida, que não conta no texto original do projeto.