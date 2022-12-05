Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Faltou transparência de novo

Sem divulgar votos, Câmara da Serra aprova aumento do número de vereadores

O número de vereadores passa dos atuais 23 para 25. Mesmo com recomendação do Ministério Público, o placar da votação e o nome dos vereadores que votaram contra e a favor não foram disponibilizados em tempo real no site

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 13:41

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 dez 2022 às 13:41
Impacto com aumento de vereadores na Câmara da Serra supera R$ 1 milhão por ano
Impacto com aumento de vereadores na Câmara da Serra supera R$ 1 milhão por ano Crédito: Vitor Jubini

Atualização

05/12/2022 - 3:45
Após mais de cinco horas da votação, a Câmara da Serra enviou para A Gazeta a lista com o nome dos vereadores que votaram a favor e contra o projeto.
A Câmara da Serra aprovou com 17 votos a favor e 5 contra o aumento do número de vereadores dos atuais 23 para 25. A alteração, votada em segundo turno nesta segunda-feira (5), é válida para a próxima legislatura, em 2025. A sessão ordinária da Casa, que normalmente acontece às 16h, foi antecipada para as 9h, por conta do jogo do Brasil.
Mesmo com recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o placar da votação e o nome dos vereadores que votaram contra e a favor não foram disponibilizados em tempo real no site. O vídeo com a transmissão da sessão só foi parar no canal do YouTube da Câmara por volta das 13h.
Após mais de cinco horas da votação, a Câmara da Serra enviou para A Gazeta a lista com o nome dos vereadores que votaram a favor e contra o projeto. Confira aqui como cada um votou.
Ainda assim, no site da Casa não é possível ver como votou cada vereador na matéria. O texto da aprovação cita somente o placar final.  
A respeito da ausência de transparência durante a votação, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), informou que a Promotoria de Justiça da Serra  encaminhou ofício à Câmara de Vereadores para que comprove, com urgência, o cumprimento (ou justifique o descumprimento) da notificação recomendatória que trata da disponibilidade imediata dos atos de sessões plenárias ao público em geral, inclusive a sessão ocorrida nesta segunda.
O texto havia sido aprovado em primeiro turno em 16 de novembro, com 16 votos favoráveis e três contra. Por ser um projeto de emenda à lei orgânica do município, precisa ir à votação duas vezes no plenário e obter aprovação de dois terços dos vereadores (que no caso da Câmara da Serra equivale a 16 vereadores).
Segundo cálculo feito por A Gazeta, a medida vai gerar um impacto financeiro de R$ 1.195.071,72 ao ano. Além do salário de R$ 9.208,33 de cada vereador, cada parlamentar tem direito a 15 assessores no seu gabinete. 

Veja Também

Veja como votaram os vereadores da Serra no projeto que aumenta vagas na Câmara

Na justificativa da proposta, os parlamentares argumentaram a grande extensão do município, com 547,6 km², e que a cidade tem a maior população do Estado, com 536.765 pessoas, segundo estimativa do IBGE.
Com a aprovação e promulgação, os vereadores vão atingir o limite máximo de parlamentares municipais permitidos pela Constituição Federal, que é de 25 cadeiras para cidades entre 450 mil e 600 mil habitantes. O artigo 29 diz que essa é a quantidade máxima de cadeiras que uma câmara em cidades desse porte pode ter, mas não há nada que obrigue os vereadores a alcançarem esse número.

Faltou transparência

Na ocasião do primeiro turno da votação, a Câmara exigiu que fosse feito um protocolo presencial, em Serra-Sede, para informar como votou cada vereador no projeto que aumenta o número de vereadores. Na mesma sessão também tinha sido aprovado o texto que concede aos servidores da Casa o mesmo reajuste aplicado aos servidores do Executivo municipal.
Dias depois, o Ministério Público do Espírito Santo, por meio da promotoria da Serra, recomendou à Câmara de Vereadores do município que sejam disponibilizadas, em tempo real e sem omissões, todas as informações relacionadas às sessões de votação no Plenário.
Diante da dificuldade em obter informações, principalmente sobre o tema do aumento do número de vereadores, a Transparência Capixaba fez uma nota com três pedidos ao legislativo da Serra. Um deles sugere que a Câmara da Serra publique o estudo de impacto financeiro no orçamento municipal com a medida, que não conta no texto original do projeto.
Os outros dois pedidos são para considerar a discussão do projeto com a população do município antes da votação em segundo turno e ainda atender o pedido do MPES de publicar os resultados das votações no site.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Impacto com aumento de vereadores na Câmara da Serra supera R$ 1 milhão por ano

Aumento de vereadores na Serra vai contra a razão e a sensibilidade

Ata traz votos de vereadores em propostas que aumentam gastos na Serra

MP recomenda que Câmara da Serra divulgue voto de vereadores em tempo real

Aumento de vereadores na Serra: ONG Transparência pede estudo sobre despesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Câmara da Serra Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados