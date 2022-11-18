MP recomenda que Câmara da Serra divulgue voto de vereadores em tempo real

Câmara Municipal da Serra: propostas aumentam despesas do Legislativo Crédito: Fernando Madeira

O Ministério Público do Espírito Santo, por meio da promotoria da Serra, recomendou à Câmara de Vereadores do município que sejam disponibilizadas, em tempo real e sem omissões, todas as informações relacionadas às sessões de votação no Plenário.

A medida, que já foi encaminhada para a procuradoria da Casa de Leis nesta sexta-feira (18), pede que sejam especificados "de forma objetiva os votos dos vereadores presentes, inclusive, devendo constar na ata da sessão, imediatamente após sua formalização".

A ação do MPES ocorreu depois que a Câmara da Serra exigiu um protocolo presencial no órgão, em Serra Sede, para informar como os vereadores votaram em duas propostas de emenda à Lei Orgânica do município que aumentam as despesas do Legislativo. Um delas amplia de 23 para 25 o número de vereadores na Casa, enquanto outra prevê reajuste de salário no mesmo percentual concedido aos servidores da cidade.

O pedido escrito à mão foi protocolado pela repórter da TV Gazeta Poliana Alvarenga e teve a solicitação feita ao vivo pela âncora do ES1, da TV Gazeta, Rafaela Marquezini, durante entrevista com o presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (PRTB). A exigência de pedido em papel e presencial chama a atenção, em tempos em que as medidas de transparências e digitalização de processos eletrônicos têm avançado nos órgãos públicos.

Até o início da tarde desta sexta, nos documentos relacionados à tramitação do processo no site da Câmara, só constava o número de votos a favor e contra. Já ao final da tarde, a Câmara incluiu a ata com a relação dos votos dos vereadores, a mesma que foi entregue após o pedido protocolado na sede da Casa.

Ambas as propostas de emenda foram aprovadas, em primeiro turno, na última quarta-feira (16). Apenas a criação de duas novas vagas no Legislativo da cidade gera um impacto financeiro para os cofres da cidade que pode superar R$ 1 milhão por ano , segundo cálculos da reportagem com base na lista de cargos e salários dos gabinetes do município. A proposta foi aprovada por 16 votos a 3 e uma abstenção. Outros três vereadores estavam ausentes.

Medida já prevista na Constituição e na Lei da Transparência

Segundo o doutor em Direito Constitucional e professor da FDV Daury Fabriz a informação de como votaram os vereadores é pública e qualquer cidadão pode ter acesso, o que está previsto na Constituição e também na Lei da Transparência.

“Isso fere a Lei da Transparência, pois ela estabelece que os órgãos públicos devem disponibilizar pelos meios eletrônicos essa informação pelo seu caráter de interesse público. E estamos falando sobre democracia. Como eleitor, temos que saber como votaram os vereadores. As informações deveriam ser disponibilizadas automaticamente”, explica.

Para o integrante da Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, como toda ação pública é regida pelo princípio da publicidade e transparência, inicialmente os vereadores deveriam ter feito um amplo debate, avaliando os impactos financeiros do aumento do número de vereadores, com dados abertos à consulta pública.

"Agora que aprovaram em sessão relâmpago, o mínimo que se espera é a transparência na gestão pública. A publicidade não é um favor, é um dever. A dificuldade para achar esses dados demonstra que os vereadores fizeram pouco caso no interesse popular nessa questão." Rodrigo Rossoni - Membro da Transparência Capixaba

Câmara da Serra foi procurada para explicar a necessidade de fazer um protocolo presencial para saber detalhes da votação de um projeto, mas não deu resposta até a publicação desta reportagem. Caso haja retorno, este texto será atualizado.

Veja como foi a votação de projeto que cria duas vagas de vereadores na Serra:

Votos a favor



Cleber Serrinha (PDT)

William Miranda (PL) Elcimara Loureiro (PP) Ericson Duarte (Rede) Fred (PSDB) Igor Elson (PL) Jefinho do Balneário (PL) Professor Alex Bulhões (PMN) Professor Artur Costa (Solidariedade) Raphaela Moraes (Rede) Rodrigo Caldeira (PSDB) Rodrigo Caçulo (Republicanos) Saulinho da Academia (Patriota) Sergio Peixoto (Pros) Wellington Alemão (PSC) Wilian da Elétrica (PDT)

Votos contra

Adriano Galinhão (PSB) Anderson Muniz (Podemos) Professor Rurdiney (PSB)

Abstenções

Teilton Valim (PP)

Ausentes