Veja como votaram os vereadores da Serra no projeto que aumenta vagas na Câmara

Impacto com aumento de vereadores na Câmara da Serra supera R$ 1 milhão por ano Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta o detalhamento da votação em segundo turno. Apesar da recomendação do Ministério Público Estadual (MPES) feita após a votação da proposta em primeiro turno, o placar da votação e o nome dos vereadores que votaram contra e a favor não foram disponibilizados em tempo real no site da Câmara. Porém, na tarde desta segunda-feira (5), a assessoria da Câmara da Serra enviou à reportagem deo detalhamento da votação em segundo turno.

No primeiro turno foram 16 votos a favor e três contrários, além de uma abstenção e três ausentes. Na votação desta segunda-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Caldeira (PSDB), votou a favor, junto de mais 16 vereadores, incluindo o vereador Pablo Muribeca (Patriota), que estava ausente na primeira votação, realizada no dia 16 de novembro.

O número de vereadores contrários à proposta também aumentou do primeiro para o segundo turno da votação. Em novembro, foram três votos contra e agora foram cinco, incluindo Teilton Valim (PP), que se absteve no primeiro turno, e Gilmar Dadalto (PSDB), que estava ausente na ocasião. Veja abaixo como cada vereador votou:

VOTARAM A FAVOR DA PROPOSTA

Alex Bulhões (PMN) Cleber Serrinha (PDT) Elcimara Loureiro (PP) Erickson Duarte (Rede) Igor Elson (PL) Jefinho do Balneário (PL) Marlon Fred (PSDB) Pablo Muribeca (Patriota) Paulinho do Churrasquinho (PDT) Prof. Artur (Solidariedade) Rodrigo Caldeira (PSDB) Rodrigo Caçulo (Republicanos) Saulinho Da Academia (Patriota) Sérgio Peixoto (PDT) Weligton Alemão (PSC) Willian da Elétrica (PDT) Willian Miranda (PL)

VOTARAM CONTRA A PROPOSTA

Adriano Galinhão (PSB) Anderson Muniz (Podemos) Gilmar Dadalto, o Raposão (PSDB) Professor Rurdiney (PSB) Teilton Valim (PP)

AUSENTE Raphaela Moraes (Rede)

Vereador tentou mudar voto

No site consta um documento esclarecendo que, no momento da votação, foram contados e proclamados 17 votos favoráveis à proposta. Após a proclamação da aprovação dos votos, o vereador Paulo Sérgio Ferreira de Souza, o Paulinho do Churrasquinho (PDT), mudou o voto para não. Ele estava ausente no primeiro turno da votação, em novembro.

Porém, seguindo o que diz o artigo 233 do Regimento Interno da Câmara, a Mesa Diretora permaneceu a contagem de 17 votos favoráveis, incluindo o do vereador Paulinho do Churrasquinho, pois a mudança do voto teria ocorrido depois do resultado já proclamado, conforme afirma o documento. O vereador poderia mudar de voto somente antes da proclamação do resultado.

Arquivos & Anexos Câmara da Serra esclarece sobre mudança de voto no projeto que aumenta vagas de vereador Segundo o documento, o vereador Paulinho do Churrasquinho (PDT) mudou o voto para não quando o resultado já havia sido proclamado Tamanho do arquivo: 34kb Baixar

Por se tratar de emenda à Lei Orgânica do município, a proposta segue direto para promulgação pela Mesa Diretora da Câmara e não precisa passar pela avaliação do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT).