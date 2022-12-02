TRE-ES forma maioria para que Gilvan da Federal perca mandato de vereador em Vitória

Gilvan da Federal, Magno Malta e Carlos Salvador exibem a ficha de filiação do vereador ao PL Crédito: Divulgação/PL

Relatora do caso, a juíza Heloísa Cariello afirmou em seu voto não ter verificado nas provas e nos depoimentos colhidos no processo “elementos fáticos hábeis a evidenciar qualquer justificativa idônea para a desfiliação questionada”. O voto dela foi acompanhado pelo desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e pelos juízes Ubiratan Almeida Azevedo, Renan Sales Vanderlei e Rogério Moreira Alves.

Último a votar, o jurista Lauro Coimbra pediu vista do processo para analisar melhor a situação. Ele pode apresentar o seu voto na sessão desta sexta-feira (2) ou na próxima semana. Quem já votou pode mudar de posição até o encerramento da votação.

Gilvan está filiado ao PL desde o dia 31 de março deste ano e a tese da defesa dele é de que a desfiliação se deu por grave discriminação pessoal, mudança substancial e desvio do programa partidário por parte do Patriota, o que lhe daria justa causa para a desfiliação partidária.

Um dos fatos indicados por Gilvan para demonstrar a mudança substancial do Patriota foi a posição contrária do presidente estadual do partido e deputado estadual, Rafael Favatto, à convocação do secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes (PCdoB), para prestar esclarecimentos sobre a Operação Volátil na Assembleia Legislativa, na mesma semana em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) veio ao Espírito Santo

O vereador também citou elogios de Favatto ao governador Renato Casagrande (PSB), durante prestação de contas ao Legislativo estadual, como evidência de desvio do programa partidário.

Para a relatora, as situações apresentadas pelo vereador de Vitória — Gilvan foi eleito deputado federal pelo PL nas eleições 2022 — “não se enquadram como grave discriminação pessoal e também não restou delineada a mudança substancial e desvio do programa partidário por parte dos dirigentes do Patriota para desfiliação sem perda do cargo eletivo”.

Conforme a relatora, a partir dos depoimentos foi possível constatar que, desde o início do ano, a sigla havia definido o lançamento de Gilvan para o cargo de deputado federal. "O que se vê dos depoimentos prestados é que o Patriota tinha interesse em lançar Gilvan candidato a deputado federal. Não se sustenta a alegação de grave discriminação política e pessoal", acrescentou a juíza.

O advogado do Patriota, Igor Santos, também se manifestou durante a sessão do TRE-ES. Ele afirmou que o caso pode servir de exemplo para demonstrar que o mandato é do partido e destacou o fato de o vereador ter apresentado justificativas e alegar ter sofrido discriminação pessoal somente depois de o Patriota entrar com a ação pedindo o mandato dele.

“É um vereador que, em total descaso e desrespeito com as normas vigentes, deixa as fileiras do partido, que lhe deu guarida quando disputou o pleito e total suporte para isso, apenas para se filiar a um outro partido com intuito unicamente eleitoreiro e sem qualquer justa causa ou anuência para a desfiliação”, afirmou o advogado.

Caso a votação seja mantida pelo TRE-ES, Gilvan será condenado à perda da cadeira de vereador de Vitória e a vaga ficará com o primeiro suplente do Patriota, Leonardo Monjardim, que também aparece como autor da ação, juntamente com o partido. Porém Gilvan ainda poderá recorrer da decisão e continuar na Câmara de Vitória até o julgamento do recurso ou até 1º de fevereiro de 2023, quando assumirá a vaga de deputado federal para a qual foi eleito em 2022.