Redes de ódio precisam entrar na mira das forças de segurança para frear ataques a escolas

Símbolo do nazismo em roupa militar usada pelo atirador de Aracruz Crédito: Carlos Palito

As forças policiais conseguiram identificar e prender, em quatro horas, o autor do ataque a duas escolas de Aracruz que resultou na morte de três professores e uma estudante e deixou mais de 10 feridos. O detido foi um adolescente de 16 anos, ex-aluno da Escola Estadual Primo Bitti, a primeira a ser alvo do atentado da última sexta-feira (25).

A mesma agilidade já havia sido demonstrada três meses antes, quando Henrique Trad, de 18 anos, invadiu a Escola Municipal Éber Louzada Zippinotti , em Jardim da Penha, Vitória, armado com facas, bombas e bestas com o objetivo de matar pelo menos cinco pessoas, inclusive estudantes. Por falta de pontaria e por ter sido contido a tempo, o ataque cometido pelo jovem não provocou mortes.

São sinais de que não se tratam de “casos isolados”, como deixou claro a escritora e pesquisadora Michele Prado, especialista em ideologias extremistas, em entrevista a A Gazeta . Tal constatação suscita a necessidade de as forças de segurança se atualizarem e buscarem conter essas ações ainda no nascedouro. Por mais que ajam como um “exército de um homem só”, os autores dos tiros em escolas contam com um “exército” a incentivá-los e induzi-los até o solitário ato final.

São grupos de ódios que, cada vez mais, saem das sombras da “deep web”. Em vez da parte mais oculta da internet — aquela que é inacessível pelos mecanismos comuns de busca —, já ocupam as redes sociais. Lá, expõem a metodologia terrorista que desejam implementar, contudo ainda ficam escondidos atrás de perfis anônimos.

Preso com a ajuda do cerco inteligente de segurança, mecanismo importante para auxiliar a polícia na identificação do carro utilizado durante o deslocamento para a prática do crime, o próprio atirador de Aracruz teria dito, em depoimento, que aprendeu a manusear armas e a atirar assistindo a vídeos no YouTube. Em entrevista a O Estado de S.Paulo , o pai do jovem afirmou ter a intuição de que o filho foi manipulado e induzido por pessoas “realmente malignas, satânicas”.

Michele Prado afirma que, de fato, casos de ataques a escolas estão imersos dentro de uma mesma subcultura extremista. E lembra que existe uma explosão de radicalização voltada, principalmente, ao público jovem masculino, levando-os a perder a sensibilidade perante a violência extrema.

Formam-se atiradores que passam a competir entre si, para saber quem alcançará a pontuação mais alta, o que, no caso, envolve uma maior quantidade de mortes. Assim, os ataques se retroalimentam. Conforme denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), para invadir a escola em Jardim da Penha, Henrique Trad se inspirou no massacre de Suzano, em São Paulo, em que dois ex-alunos mataram sete pessoas, sendo cinco estudantes e duas funcionárias, em 2019. O jovem também falava, em grupos na internet, sobre a intenção de atacar a escola na qual estudou.

O ataque em Vitória, por sua vez, inspirou outro, ocorrido em setembro, na Bahia. Na ocasião, um estudante de 14 anos invadiu uma escola em Barreiras e matou uma aluna cadeirante a tiros. Posteriormente, a Polícia Civil do Espírito Santo confirmou que esse adolescente se comunicava pela internet com Henrique Trad. Nas redes sociais, o atirador baiano dizia “ter ódio para liberar”.

Inspirações em atos anteriores, planejamento de longo prazo e exposição do “desejo de matar” em grupos na internet. Características que marcam os ataques citados e mostram que é possível haver uma política de segurança capaz de prevenir esses atos.