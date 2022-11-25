Revitalização do Centro de Vitória dá novo passo, mas jornada ainda é longa

Lojas fechadas na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

São uma administradora de cartão de crédito, uma de saúde e outra de call center que querem se estabelecer no Centro, atraídas por uma nova lei, publicada no começo de outubro, que reduz o Imposto Sobre Serviço (ISS) ao mínimo permitido pela legislação, 2%, para negócios de diversos setores que se instalarem na região.

Iniciativas como essas são mais um passo dentro da longa jornada de revitalização do Centro, que começou há quatro décadas e desafia os governos estadual e municipal. Outros passos já vêm sendo dados, como a reocupação de prédios por parte do Executivo capixaba, que transferiu atividades administrativas de secretarias e autarquias para a região, em movimento contrário ao adotado anos antes.

Destaca-se também a nova destinação de imóveis históricos, outrora abandonados, que foram transformados em moradias populares; a reabertura do Saldanha da Gama , onde passaram a funcionar novos estabelecimentos gastronômicos; a nova destinação do Hotel Majestic e a conclusão das obras do Portal do Príncipe, uma das portas de entrada da Capital.

Também é muito bem-vindo o plano de reurbanização das Ruas Sete e Gama Rosa. Há o projeto de instalar polos gastronômicos nos locais, que já são caldeirões culturais na região, assim como em outras áreas da cidade, entre elas a Curva da Jurema e Rua da Lama.

É melancólico passar pelas antes agitadas avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel e se deparar com dezenas de lojas fechadas, casarões desgastados pelo tempo e calçadas desertas. Cenário que poderia mudar com a recuperação do Mercado da Capixaba. Há um projeto para revitalizar o espaço , que já foi um importante ponto comercial na Grande Vitória. No entanto, a obra, prevista para ter começado no ano passado, ainda caminha a passos lentos.

Tão importante quanto será a restauração do Teatro Carlos Gomes , fechado desde 2017. Espera-se que o projeto de recuperação desse espaço cultural, anunciado em junho, seja cumprido de forma célere. O Centro carece de iniciativas socieconômicas e culturais, que respeitem o histórico de efervescência artística da região.

Ao lado do teatro, encontra-se um dos principais símbolos do abandono do Centro. O Edifício Getúlio Vargas, mais conhecido como o antigo prédio do IAPI, permanece fechado. A expectativa de que fosse transformado em moradia popular não se concretizou, e o imóvel acabou retornando para o controle da União em 2020. Desde então, mantém seu estado de deterioração, à espera de um novo destino.

Também é preciso definir a destinação do Centro Cultural Carmélia e dos galpões da Codesa. Este último, tombado como patrimônio cultural do Estado, tem potencial para virar um novo ponto de encontro e lazer no Centro. Caberá à Quadra Capital, gestora responsável pelo Porto de Vitória durante os próximos 35 anos, definir o futuro dos armazéns , que precisam ser reformados dentro de 24 meses, conforme estabelece o contrato de concessão.