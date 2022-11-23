Futuro do Enem exige adaptação aos novos rumos do ensino médio

Estudante durante prova: Enem teve 3,39 milhões de inscritos este ano Crédito: Divulgação

Principal porta de entrada para o ensino superior, o exame passou por um esvaziamento nos últimos anos e deixou de despertar o interesse dos jovens. Tanto que o número de inscritos na prova saiu da casa dos 8 milhões, em 2016, para 3,39 milhões este ano — o segundo menor desde 2005.

Além de voltar a atrair os estudantes, o Enem também precisará ser reformulado para se adaptar à reforma do ensino médio. Aprovadas em 2017, as mudanças curriculares começaram a ser implementadas de forma gradual este ano, com o conteúdo sendo dividido por áreas: Ciências da Natureza e suas tecnologias; Linguagens e suas tecnologias; Ciências Humanas e sociais; e Matemática e suas tecnologias. Caberá ao estudante definir qual dessas áreas irá seguir durante sua formação no ensino médio.

O problema é que os estudantes já estão sendo inseridos nas novas diretrizes curriculares sem saber como o conteúdo que estão aprendendo será aplicado no Enem nos próximos anos. A previsão é que, a partir de 2024, o exame adote o novo modelo. De que forma? Não se sabe. Os rumos não foram divulgados pela atual gestão do MEC.

Mas o que se espera é que o ensino médio deixe de ser pautado e passe a pautar o Enem. Atualmente, os alunos são impelidos a estudar os temas que, historicamente, são cobrados na prova. Com a mudança, o exame precisará se adaptar àquilo que esteja no novo currículo dos estudantes.

Se não há, ainda, respostas para os estudantes sobre o futuro do Enem, também há o risco de faltarem perguntas. Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , responsável pela elaboração da prova, afirmam que nos últimos anos não houve atualização do Banco Nacional de Itens (BNI), de onde são retiradas as questões para o exame.

Ao UOL, um funcionário da autarquia disse que foi preciso “raspar o tacho” para elaborar o Enem 2022. O “ineditismo” do exame foi garantido, disse ele, graças à reciclagem de questões descartadas de outras edições. Mas algumas delas não teriam passado pela fase de “pré-teste”, uma das etapas estabelecidas antes da aplicação na prova. Assim, a futura gestão do MEC também terá de evitar o risco de “apagão” de perguntas para o Enem 2023.

Cenário que não chega a ser surpresa, em meio às crises internas registradas no Inep. Pouco antes do exame do ano passado, servidores denunciaram supostos casos de assédio no órgão e apontaram tentativas de intervenção e interferência no sigilo da prova. O que culminou com o pedido de demissão por parte de 31 gestores do instituto , insatisfeitos com a situação.

Inep também precisou lidar com “fogo amigo”. Como um Narciso que acha feio o que não é espelho, ao assumir o cargo em 2019, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Enem passaria a ter “a cara do governo”, com questões ligadas a sua própria ideologia.

Porém, o conteúdo da prova deste ano demonstra que, ao menos em parte, essa interferência não se concretizou. Perguntas sobre fome, racismo e feminismo mostraram um exame mais antenado com questões sociais e identitárias do país. O próprio tema da redação — “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil” — comprova isso. Mas é preciso ressaltar que questões relacionados ao período da ditadura militar — defendida pelo governo federal — não são abordados pelo exame desde 2019.