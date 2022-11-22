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Uma luz

Após redução de ISS e IPTU, empresas procuram o Centro de Vitória

Lei que incentiva investimentos na região foi publicada em outubro, de lá para cá a prefeitura foi demanda por algumas empresas de maior porte. Ainda falta muito, mas é um começo

Públicado em 

22 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Lojas fechadas na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória
Lojas fechadas na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Três empresas - uma administradora de cartão de crédito, uma de saúde e outra de call center - com operações de médio e grande portes procuraram a Prefeitura de Vitória nas últimas semanas interessadas em se instalar no Centro da Capital. Se vierem, cerca de 900 empregos diretos serão abertos só pelas três. Uma ótima notícia diante do ritmo devagar quase parando que a região vem experimentando nas últimas décadas.
A demanda, de acordo com a prefeitura, é resultado da lei, publicada no começo de outubro, que reduz o Imposto Sobre Serviço (ISS) ao mínimo permitido pela legislação, 2%, para empresas de diversos setores que se instalarem no Centro. A mesma lei zera a cobrança de IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) para imóveis que forem modernizados e/ou recebam investimentos para novas destinações. É a chamada Lei do Retrofit.
A prefeitura aposta firme nesses incentivos fiscais e na melhoria dos espaços públicos (seja por investimentos do próprio município ou via concessões) para que o Centro volte aos seus melhores dias. As notícias, a princípio, são boas, mas há muita estrada pela frente.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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