Após redução de ISS e IPTU, empresas procuram o Centro de Vitória

Três empresas - uma administradora de cartão de crédito, uma de saúde e outra de call center - com operações de médio e grande portes procuraram a Prefeitura de Vitória
nas últimas semanas interessadas em se instalar no Centro da Capital. Se vierem, cerca de 900 empregos diretos serão abertos só pelas três. Uma ótima notícia diante do ritmo devagar quase parando que a região vem experimentando nas últimas décadas.
A prefeitura aposta firme nesses incentivos fiscais e na melhoria dos espaços públicos (seja por investimentos do próprio município ou via concessões) para que o Centro volte aos seus melhores dias. As notícias, a princípio, são boas, mas há muita estrada pela frente.