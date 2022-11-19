Mansueto: "se derem os sinais corretos, Brasil terá quadriênio muito positivo"

O ex-secretário do Tesouro Nacional e atual economista-chefe do banco BTG, o economista Mansueto Almeida, fez uma das falas mais aguardadas do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta. Na visão dele, em entrevista à coluna, o momento do Brasil é bom e que basta o presidente eleito Lula
e sua equipe de transição darem sinais claros de compromisso com a responsabilidade fiscal para que os bons ventos de fato empurrem o transatlântico brasileiro.
"O Brasil está bem posicionado, fez reformas importantes nos últimos seis anos. Se o governo eleito der os sinais corretos, temos tudo para ter um quadriênio muito positivo. Mas o governo precisa fazer o dever de casa. E o que é o dever de casa? Compromisso com reformas administrativa e tributária, compromisso fiscal e compromisso com a agenda de meio ambiente. O governo já deixou muito claro seu compromisso com a parte ambiental, agora tem que mostrar a nova estratégia de equilíbrio fiscal e o compromisso com as reformas. Se o governo der as sinalizações corretas, o Brasil sai muito bem posicionado".
Mansueto participou, na manhã deste sábado (19), de um painel ao lado de Ana Paula Vescovi (economista-chefe do Santander) e do ex-governador Paulo Hartung no Pedra Azul Summit.