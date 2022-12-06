Buracos na Leitão da Silva são retrato da baixa qualidade das obras viárias

É evidente que eventos climáticos extremos, registrados com cada vez mais frequência, provocam e vão continuar provocando um nível de destruição que nem sempre pode ser prevenido. A natureza é incontrolável e imprevisível. Mas isso não redime o poder público de suas responsabilidades, sobretudo com a garantia de estruturas mais seguras e resistentes. Ruas, avenidas e estradas com pavimentação de qualidade, durável, não o asfaltamento que mais se assemelha a uma casca de ovo, tamanha a fragilidade.