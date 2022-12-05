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Leonel Ximenes

Câmara no ES dá R$ 2.350 de benefício extra aos seus servidores

Adicional concedido neste fim de ano custou R$ 430 mil aos cofres públicos

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 18:55

Públicado em 

05 dez 2022 às 18:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Câmara Municipal de Linhares, no Norte do ES
A Câmara Municipal de Linhares tem 17 vereadores Crédito: Jader Júnior
Os 187 servidores da Câmara Municipal de Linhares estão tendo um fim de ano com o bolso cheio. É que os vereadores aprovaram um adicional no tíquete-refeição de R$ 2.350,00. No total, o benefício custou R$ 430.450,00 aos cofres públicos.
Segundo o presidente da Câmara de Linhares, Roque Chile de Souza, o benefício extra não é um abono natalino, por isso os servidores inativos não o receberão. Estão recebendo o adicional no tíquete os funcionários efetivos e os comissionados.

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O pagamento extra está sendo pago em duas parcelas, sendo R$ 1.750 em novembro e o restante em dezembro. O valor normal do tíquete-refeição é de R$ 700.
Além do presidente da Câmara, propuseram o benefício os vereadores Egmar Souza Matias e Alysson Francisco Gomes Reis.

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Depois desse saco de bondades (com o dinheiro público), deve ter muita gente em Linhares pedindo de presente ao Papai Noel um carguinho na Câmara de Vereadores.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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