Câmara no ES dá R$ 2.350 de benefício extra aos seus servidores

Os 187 servidores da Câmara Municipal de Linhares
estão tendo um fim de ano com o bolso cheio. É que os vereadores aprovaram um adicional no tíquete-refeição de R$ 2.350,00. No total, o benefício custou R$ 430.450,00 aos cofres públicos.
Segundo o presidente da Câmara de Linhares, Roque Chile de Souza, o benefício extra não é um abono natalino, por isso os servidores inativos não o receberão. Estão recebendo o adicional no tíquete os funcionários efetivos e os comissionados.
O pagamento extra está sendo pago em duas parcelas, sendo R$ 1.750 em novembro e o restante em dezembro. O valor normal do tíquete-refeição é de R$ 700.
Além do presidente da Câmara, propuseram o benefício os vereadores Egmar Souza Matias e Alysson Francisco Gomes Reis.
Cada um dos 17 parlamentares do Legislativo linharense tem direito a sete assessores.
Depois desse saco de bondades (com o dinheiro público), deve ter muita gente em Linhares pedindo de presente ao Papai Noel um carguinho na Câmara de Vereadores.