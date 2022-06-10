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Leonel Ximenes

Aeroporto de Linhares tem mais inauguração que voo

Pista já foi homologada e está pronta para receber aviões comerciais e de carga, que até agora não foram vistos; mas as solenidades oficiais estão decolando a todo vapor

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 16:30

Públicado em 

10 jun 2022 às 16:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pista do Aeroporto de Linhares: só faltam os aviões
Pista do Aeroporto de Linhares: só faltam os aviões Crédito: Hélio Filho/Secom
A única coisa que está decolando do Aeroporto de Linhares são as inaugurações e os anúncios de obras. Avião de passageiros que é bom mesmo, nada. Por enquanto, o movimento é apenas de pequenas aeronaves.
Nesta sexta-feira (10), o governador Renato Casagrande, junto com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, esteve lá mais uma vez - agora para inaugurar a pista que já havia sido homologada e liberada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em março passado.
Curioso é que na agenda oficial divulgada pelo Palácio Anchieta constava, às 9h, “Inauguração do Aeroporto Regional de Linhares”. Ficou no ar a dúvida: inauguração do aeroporto? Ainda não foi desta vez.

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Também em março, o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) chegou a anunciar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) viria ao Espírito Santo inaugurar a pista do aeroporto. Não veio. E nada de avião.
O mesmo parlamentar disse à coluna, em maio, que o presidente finalmente faria uma visita de dois dias ao ES para, entre outros compromissos, inaugurar a… pista do Aeroporto de Linhares. Mais uma vez, Bolsonaro alegou outros compromissos e não decolou - ficou no chão, como ficaram os aviões que poderiam voar rumo ao aeroporto da rica cidade do Norte do Estado.
O governador Casagrande, a senadora Rose de Freitas, o ministro Marcelo Sampaio e o deputado federal Da Vitória: mais uma inauguração, agora da pista
O governador Casagrande, a senadora Rose de Freitas, o ministro Marcelo Sampaio e o deputado federal Da Vitória: mais uma inauguração, agora da pista Crédito: Hélio Filho/Secom
A maratona em torno do aeroporto linharense não se esgota aí. Em outubro de 2020, Casagrande visitou as obras do terminal. E em janeiro último, anunciou o início das obras de ampliação do terminal de passageiros, que ainda estão em curso e - promessa do governo do Estado - devem ficar prontas até dezembro.

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E já que estamos falando de anúncios, a Infraero informa: continue com os cintos atados e tenha paciência com o Aeroporto de Linhares. Porque há algo no ar além dos aviões de carreira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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