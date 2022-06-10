Aeroporto de Linhares tem mais inauguração que voo

A única coisa que está decolando do Aeroporto de Linhares
são as inaugurações e os anúncios de obras. Avião de passageiros que é bom mesmo, nada. Por enquanto, o movimento é apenas de pequenas aeronaves.
Curioso é que na agenda oficial divulgada pelo Palácio Anchieta
constava, às 9h, “Inauguração do Aeroporto Regional de Linhares”. Ficou no ar a dúvida: inauguração do aeroporto? Ainda não foi desta vez.
Também em março, o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) chegou a anunciar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) viria ao Espírito Santo inaugurar a pista do aeroporto. Não veio. E nada de avião.
O mesmo parlamentar disse à coluna, em maio, que o presidente finalmente faria uma visita de dois dias ao ES para, entre outros compromissos, inaugurar a… pista do Aeroporto de Linhares. Mais uma vez, Bolsonaro alegou outros compromissos e não decolou - ficou no chão, como ficaram os aviões que poderiam voar rumo ao aeroporto da rica cidade do Norte do Estado
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A maratona em torno do aeroporto linharense não se esgota aí. Em outubro de 2020, Casagrande visitou as obras do terminal. E em janeiro último, anunciou o início das obras de ampliação do terminal de passageiros, que ainda estão em curso e - promessa do governo do Estado - devem ficar prontas até dezembro.
E já que estamos falando de anúncios, a Infraero informa: continue com os cintos atados e tenha paciência com o Aeroporto de Linhares. Porque há algo no ar além dos aviões de carreira.