Nova pista do Aeroporto de Linhares é liberada pela Anac após ampliação; veja vídeo

Antes das obras, a pista de pousos e decolagens do aeroporto regional tinha 1.350 metros. Com a ampliação, a estrutura passa a ter capacidade para receber aviões como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros em uma única classe, segundo o Ministério da Infraestrutura.

As obras na pista do Aeroporto de Linhares tiveram início em 2018. O investimento total foi de cerca de R$ 65 milhões, sendo que R$ 45 milhões - 70% do valor - vieram do governo do Estado e outros R$ 18 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), do governo federal

Obras na pista do Aeroporto de Linhares concluídas Crédito: Divulgação/Governo do ES

As intervenções contemplaram construção e sinalização luminosa das novas pistas de pouso/decolagem e de taxiamento de aeronaves; melhoramento da pista de táxi já existente e sinalização horizontal.

Concluídas as obras, faltava a homologação da nova estrutura pela Anac, última etapa a ser cumprida no convênio. Com a homologação, o terminal aéreo está apto a executar operações diurna e noturna de voos VRF (Visual Flight Rules) e turboélice, bem como de aviões de maior porte, como o Boeing 757/200.

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AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

A entrega da pista é apenas a primeira etapa superada para a operação efetiva do Aeroporto de Linhares com voos comerciais. Apesar da autorização da Anac, o atual terminal de passageiros da cidade não tem capacidade para isso.

Com as intervenções, a expectativa do governo do Estado é de que, a partir de 2023, o Aeroporto Regional de Linhares possa receber voos comerciais.

Aeroporto de Linhares, no Norte do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares