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Homologação

Nova pista do Aeroporto de Linhares é liberada pela Anac após ampliação; veja vídeo

Agência Nacional de Aviação Civil homologou a nova estrutura, que tem 1.860 metros de extensão e poderá receber aviões de maior porte; veja como ficou
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

07 mar 2022 às 14:36

Publicado em 07 de Março de 2022 às 14:36

Entregue em dezembro do ano passado, a nova pista do Aeroporto Regional de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Na prática, a estrutura, que passou a ter 1.860 metros de extensão, fica autorizada a receber aviões de maior porte. A homologação ocorreu no dia 21 de fevereiro, mas só foi informada pelo Ministério da Infraestrutura em março.
Antes das obras, a pista de pousos e decolagens do aeroporto regional tinha 1.350 metros. Com a ampliação, a estrutura passa a ter capacidade para receber aviões como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros em uma única classe, segundo o Ministério da Infraestrutura.
As obras na pista do Aeroporto de Linhares tiveram início em 2018. O investimento total foi de cerca de R$ 65 milhões, sendo que R$ 45 milhões - 70% do valor - vieram do governo do Estado e outros R$ 18 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), do governo federal.
Vista aérea da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Linhares
Obras na pista do Aeroporto de Linhares concluídas Crédito: Divulgação/Governo do ES
As intervenções contemplaram construção e sinalização luminosa das novas pistas de pouso/decolagem e de taxiamento de aeronaves; melhoramento da pista de táxi já existente e sinalização horizontal.
Concluídas as obras, faltava a homologação da nova estrutura pela Anac, última etapa a ser cumprida no convênio. Com a homologação, o terminal aéreo está apto a executar operações diurna e noturna de voos VRF (Visual Flight Rules) e turboélice, bem como de aviões de maior porte, como o Boeing 757/200.
Nova pista do Aeroporto de Linhares é liberada pela Anac após ampliação

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AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS
A entrega da pista é apenas a primeira etapa superada para a operação efetiva do Aeroporto de Linhares com voos comerciais. Apesar da autorização da Anac, o atual terminal de passageiros da cidade não tem capacidade para isso.
Em janeiro, o governo do Estado autorizou o início de obras de reforma e ampliação do atual terminal. O investimento na reforma do terminal será realizado com recursos do Tesouro Estadual e está estimado em R$ 2,71 milhões. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 12 meses.
Com as intervenções, a expectativa do governo do Estado é de que, a partir de 2023, o Aeroporto Regional de Linhares possa receber voos comerciais.
Aeroporto de Linhares
Aeroporto de Linhares, no Norte do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Segundo informações do governo, estão previstas a reforma e a ampliação do terminal já existente, com a reformulação da fachada, das áreas internas e do estacionamento, visando a melhoria das condições físicas para a atração de passageiros, garantindo assim mais conforto, segurança e acessibilidade aos usuários.
A reforma da atual estrutura foi uma solução paliativa encontrada para adequar o espaço existente aos requisitos mínimos para a operação e para permitir que a cidade receba voos comerciais de forma mais célere. A Azul Linhas Aéreas já manifestou várias vezes a intenção de operar voos a partir do município.
A ideia original, porém, era a construção de um novo terminal de passageiros, maior e mais moderno, obra que seria bancada com recursos dos governo federal e estadual. O projeto, no entanto, ainda está em fase de elaboração e aprovação, o que acabaria demorando mais.

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