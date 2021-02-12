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Aviação regional

Azul confirma interesse em operar voos para São Mateus e Linhares

No caso de São Mateus, essa é a primeira vez que a empresa fala publicamente da possibilidade, que já vinha sendo negociada com a prefeitura. Para Linhares, plano é ter uma rota para Belo Horizonte
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 fev 2021 às 20:15

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 20:15

Aeroporto de São Mateus tenta atrair novos voos comerciais
Aeroporto de São Mateus tenta atrair voos comerciais Crédito: Divulgação/Aeroporto de São Mateus
Dois aeroportos regionais do Espírito Santo devem ganhar voos comerciais nos próximos anos. Além de Linhares, que está com obras em andamento para ampliação da pista de pousos e espera ganhar um novo terminal em breve, a cidade de São Mateus também pode receber operações regulares. 
O interesse em ter rotas para os dois municípios foi confirmado pela Azul Linhas Aéreas para A Gazeta. Desde 2019 a companhia tem falado na intenção de implantar um voo de médio porte de Linhares para Belo Horizonte. Já no caso de São Mateus, essa é a primeira vez que a empresa fala publicamente da possibilidade, que já vinha sendo negociada com a prefeitura.

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"Linhares e São Mateus estão na lista de cidades que a Azul espera operar nos próximos anos dentro do estado do Espírito Santo. A empresa vai retomar as negociações com os governos municipais e estadual para avaliar a viabilidade operacional nos aeroportos desses dois destinos "
Azul Linhas Aéreas - Em nota
No caso da rota Linhares-BH, o projeto da companhia era oferecer cerca de cinco frequências semanais entre as cidades. Se mantidos os planos, a aeronave que deve operar a rota será o turboélice ATR 72-600, com capacidade para até 72 passageiros.
Para o início das atividades, porém, a empresa aguarda a conclusão das obras no local e liberação das operações. Como A Gazeta mostrou com exclusividade, para permitir esse voo a Prefeitura de Linhares fará uma reforma no atual terminal enquanto a construção do novo prédio não é viabilizada.

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Já em São Mateus, a empresa não informou ainda quais destinos pretende operar nem as aeronaves que pode usar. No último mês de novembro, reportagem de A Gazeta destacou que o município negocia desde outubro com a Azul Conecta – braço sub-regional da Azul Linhas Aéreas. A empresa opera voos de pequeno porte, com capacidade para até nove lugares.
“Todos os trâmites legais e normas de segurança impostos pelos órgãos regulamentadores estão sendo colocados em prática para que São Mateus inicie, em breve, o convênio de operação com a empresa Azul Conecta, que já demonstrou interesse em trabalhar no município”, disse em nota a prefeitura de São Mateus.

COMANDO DA AERONÁUTICA MAPEIA AEROPORTO DE SÃO MATEUS

Com a confirmação do interesse pela empresa, o município de São Mateus segue na movimentação para viabilizar a operação de voos comerciais. Nesta quinta-feira (11), uma equipe do Comando da Aeronáutica finalizou um mapeamento da área do aeroporto municipal.
Segundo a prefeitura, os militares permaneceram em São Mateus por 17 dias e fizeram uma visita ao prefeito Daniel Santana, que solicitou ao governo federal a inclusão do aeroporto no Plano Aeronáutico Nacional (PAN).
Equipe da Aeronáutica com o prefeito de São Mateus
Equipe da Aeronáutica com o prefeito de São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus | Divulgação
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o motivo da visita técnica foi para avaliar a correção das não conformidades apontadas em inspeção feita em 2019 para validar as ações corretivas propostas pela prefeitura. 
Com relação às operações, segundo a Anac, São Mateus precisará obter o Certificado Operacional de Aeroporto para que esteja apto a receber voos comerciais regulares.

O AEROPORTO DE SÃO MATEUS

O Aeroporto de São Mateus não recebe voos comerciais desde 2004, segundo a administradora aeroportuária Edna Milanez, da Secretaria de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento Econômico de São Mateus.
A estrutura tem uma pista de 1.350 metros de comprimento. Trata-se de um dos aeroportos regionais mais movimentados do Estado, pois pequenas aeronaves o utilizam também para fazer reabastecimento. Em média, 150 aviões passam por lá mensalmente. A área do aeroporto pertence à União e a administração municipal tem  a concessão para administrar o local.

Atualização

17/02/2021 - 7:34
A reportagem foi atualizada com as informações da Anac.

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