Azul confirma interesse em operar voos para São Mateus e Linhares

Aeroporto de São Mateus tenta atrair voos comerciais Crédito: Divulgação/Aeroporto de São Mateus

"Linhares e São Mateus estão na lista de cidades que a Azul espera operar nos próximos anos dentro do estado do Espírito Santo. A empresa vai retomar as negociações com os governos municipais e estadual para avaliar a viabilidade operacional nos aeroportos desses dois destinos " Azul Linhas Aéreas - Em nota

No caso da rota Linhares-BH, o projeto da companhia era oferecer cerca de cinco frequências semanais entre as cidades. Se mantidos os planos, a aeronave que deve operar a rota será o turboélice ATR 72-600, com capacidade para até 72 passageiros.

A Gazeta destacou que o Já em São Mateus, a empresa não informou ainda quais destinos pretende operar nem as aeronaves que pode usar. No último mês de novembro, reportagem dedestacou que o município negocia desde outubro com a Azul Conecta – braço sub-regional da Azul Linhas Aéreas. A empresa opera voos de pequeno porte, com capacidade para até nove lugares.

“Todos os trâmites legais e normas de segurança impostos pelos órgãos regulamentadores estão sendo colocados em prática para que São Mateus inicie, em breve, o convênio de operação com a empresa Azul Conecta, que já demonstrou interesse em trabalhar no município”, disse em nota a prefeitura de São Mateus.

COMANDO DA AERONÁUTICA MAPEIA AEROPORTO DE SÃO MATEUS

Com a confirmação do interesse pela empresa, o município de São Mateus segue na movimentação para viabilizar a operação de voos comerciais. Nesta quinta-feira (11), uma equipe do Comando da Aeronáutica finalizou um mapeamento da área do aeroporto municipal.

Segundo a prefeitura, os militares permaneceram em São Mateus por 17 dias e fizeram uma visita ao prefeito Daniel Santana, que solicitou ao governo federal a inclusão do aeroporto no Plano Aeronáutico Nacional (PAN).

Equipe da Aeronáutica com o prefeito de São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus | Divulgação

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o motivo da visita técnica foi para avaliar a correção das não conformidades apontadas em inspeção feita em 2019 para validar as ações corretivas propostas pela prefeitura.

Com relação às operações, segundo a Anac, São Mateus precisará obter o Certificado Operacional de Aeroporto para que esteja apto a receber voos comerciais regulares.

O AEROPORTO DE SÃO MATEUS

O Aeroporto de São Mateus não recebe voos comerciais desde 2004, segundo a administradora aeroportuária Edna Milanez, da Secretaria de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento Econômico de São Mateus.

A estrutura tem uma pista de 1.350 metros de comprimento. Trata-se de um dos aeroportos regionais mais movimentados do Estado, pois pequenas aeronaves o utilizam também para fazer reabastecimento. Em média, 150 aviões passam por lá mensalmente. A área do aeroporto pertence à União e a administração municipal tem a concessão para administrar o local.