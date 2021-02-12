Azul confirma interesse em operar voos para São Mateus e Linhares

Dois aeroportos regionais do Espírito Santo devem ganhar voos comerciais nos próximos anos. Além de Linhares, que está com obras em andamento para ampliação da pista de pousos e espera ganhar um novo terminal em breve, a cidade de São Mateus também pode receber operações regulares.
O interesse em ter rotas para os dois municípios foi confirmado pela Azul Linhas Aéreas para A Gazeta. Desde 2019 a companhia tem falado na intenção de implantar um voo de médio porte de Linhares para Belo Horizonte. Já no caso de São Mateus, essa é a primeira vez que a empresa fala publicamente da possibilidade, que já vinha sendo negociada com a prefeitura.
"Linhares e São Mateus estão na lista de cidades que a Azul espera operar nos próximos anos dentro do estado do Espírito Santo. A empresa vai retomar as negociações com os governos municipais e estadual para avaliar a viabilidade operacional nos aeroportos desses dois destinos "
No caso da rota Linhares-BH, o projeto da companhia era oferecer cerca de cinco frequências semanais entre as cidades. Se mantidos os planos, a aeronave que deve operar a rota será o turboélice ATR 72-600, com capacidade para até 72 passageiros.
Para o início das atividades, porém, a empresa aguarda a conclusão das obras no local e liberação das operações. Como A Gazeta mostrou com exclusividade, para permitir esse voo a Prefeitura de Linhares fará uma reforma no atual terminal enquanto a construção do novo prédio não é viabilizada.
Já em São Mateus, a empresa não informou ainda quais destinos pretende operar nem as aeronaves que pode usar. No último mês de novembro, reportagem de A Gazeta destacou que o município negocia desde outubro com a Azul Conecta – braço sub-regional da Azul Linhas Aéreas. A empresa opera voos de pequeno porte, com capacidade para até nove lugares.
“Todos os trâmites legais e normas de segurança impostos pelos órgãos regulamentadores estão sendo colocados em prática para que São Mateus inicie, em breve, o convênio de operação com a empresa Azul Conecta, que já demonstrou interesse em trabalhar no município”, disse em nota a prefeitura de São Mateus.
COMANDO DA AERONÁUTICA MAPEIA AEROPORTO DE SÃO MATEUS
Com a confirmação do interesse pela empresa, o município de São Mateus segue na movimentação para viabilizar a operação de voos comerciais. Nesta quinta-feira (11), uma equipe do Comando da Aeronáutica finalizou um mapeamento da área do aeroporto municipal.
Segundo a prefeitura, os militares permaneceram em São Mateus por 17 dias e fizeram uma visita ao prefeito Daniel Santana, que solicitou ao governo federal a inclusão do aeroporto no Plano Aeronáutico Nacional (PAN).
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o motivo da visita técnica foi para avaliar a correção das não conformidades apontadas em inspeção feita em 2019 para validar as ações corretivas propostas pela prefeitura.
Com relação às operações, segundo a Anac, São Mateus precisará obter o Certificado Operacional de Aeroporto para que esteja apto a receber voos comerciais regulares.
O AEROPORTO DE SÃO MATEUS
O Aeroporto de São Mateus não recebe voos comerciais desde 2004, segundo a administradora aeroportuária Edna Milanez, da Secretaria de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento Econômico de São Mateus.
A estrutura tem uma pista de 1.350 metros de comprimento. Trata-se de um dos aeroportos regionais mais movimentados do Estado, pois pequenas aeronaves o utilizam também para fazer reabastecimento. Em média, 150 aviões passam por lá mensalmente. A área do aeroporto pertence à União e a administração municipal tem a concessão para administrar o local.
Atualização
17/02/2021 - 7:34
A reportagem foi atualizada com as informações da Anac.