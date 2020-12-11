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Obras paliativas

Aeroporto de Linhares ganha reforma em terminal para começar a operar

Com nova pista quase concluída, a atual área de passageiros deve passar por obras para receber voos comerciais no primeiro semestre do ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:52

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:52

Aeroporto de Linhares
Pátio e terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares, que passará por reforma Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Com as obras da nova pista de pousos do Aeroporto de Linhares na reta final, o governo do Estado e prefeitura o município planejam reformar nos próximos meses o terminal de passageiros. A ideia é fazer um puxadinho na estrutura atual para que o aeroporto possa começar a receber operações comerciais já no ano que vem.
Há, atualmente, um projeto em análise pelo Ministério de Infraestrutura para a construção de um novo terminal de passageiros no Aeroporto de Linhares, porém, essa obra depende de recursos federais, que podem demorar a sair. No momento, não há um prazo concreto para conclusão ou mesmo para o início dessa construção.
[A nova construção] é algo muito grande, mas temos pressa. Temos a possibilidade de antecipar os voos diários, mas para isso precisamos fazer adequações no atual terminal, afirmou o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.

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Os voos diários citados pelo prefeito seriam operados pela Azul, que já demonstrou interesse em fazer o trajeto Linhares-Confins, em Belo Horizonte. A intenção da companhia é oferecer cerca de cinco frequências semanais entre as cidades.
Se mantidos os planos, a aeronave que deve operar a rota será o turboélice ATR 72-600, com capacidade para até 72 passageiros. A empresa, procurada por A Gazeta pela confirmar ou não a operação, afirmou ter intenção de realizar as viagens para o local, mas disse que não há uma previsão para que isso ocorra.
De acordo com o prefeito de Linhares, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já autorizou a reforma do terminal atual, mas ainda precisa terminar a análise do projeto para que as obras comecem, o parecer pode sair ainda em 2020.
Se a Anac devolver pra gente esse projeto ainda este ano, se a gente tiver que licitar a obra, no mais tardar o processo dura 90 dias. Com alguma segurança, a gente pode estimar que em abril de 2021 começa a ter voo regular em Linhares com 72 passageiros diários, projeta.

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O prefeito não informou quanto deve custar a intervenção, mas disse que serão feitas apenas adequações na estrutura atual, como implantação de banheiros, catracas, estrutura alfandegária, etc. Essas adequações, segundo ele, já permitiriam o terminal receber até mais de um voo comercial por dia, do mesmo porte da operação da Azul, caso surja interesse por parte das companhias aéreas.
É um projeto muito esperado. Vai servir de apoio ao aeroporto da Capital. A gente busca colocar para operar, construir rapidamente o outro (terminal de passageiros), para começar a pensar no aeroporto de cargas. É o que toda a região, não só do Estado, mas leste de Minas e sul da Bahia, está esperando para começar a melhorar a logística de escoamento do agronegócio e da indústria, diz.
Em nota, o governo do Estado afirmou que vai bancar a reforma com recursos próprios, em parceria com a prefeitura, mas também não falou em valores nem citou prazos para a obra.
Atual terminal de passageiros do aeroporto de Linhares
Atual terminal de passageiros do aeroporto de Linhares Crédito: Reprodução / Google Maps

NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS

Ainda segundo o Estado, a reforma do terminal atual não interfere no processo de contratação do novo terminal de passageiros, que está em fase de finalização de edital e que tem recursos garantidos para a nova estrutura.
O novo terminal será construído em outra área do Aeroporto de Linhares e não sobre o prédio já existente. Ele terá 2,5 mil m² e capacidade para receber até 7 mil passageiros por dia. O tamanho é pouco maior do que o antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória.

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Além do novo terminal, o projeto que está sob análise do governo federal também prevê a construção de novas vias de acesso ao aeroporto e um estacionamento de veículos, seção contra incêndio, casas de força, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA, auxílios à navegação aérea e instalação de cerca operacional e patrimonial.
A obra terá o custo dividido entre o governo do Estado e o governo federal, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

PISTA PRONTA NO FIM DO ANO

Sobre a reforma da pista do aeroporto, o prefeito de Linhares afirmou que houve atrasos nas obras por conta das chuvas e alterações necessárias no projeto.
Nova pista do Aeroporto de Linhares está quase pronta
Nova pista do Aeroporto de Linhares está quase pronta Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução
A previsão atual é de que ela fique pronta no último dia de 2020. A nova pista do aeroporto terá 1.860 metros de extensão, maior que a existente, de apenas 1.350 metros.
Junto com a nova pista, também deverão ser entregues até o final do ano a ampliação do pátio de aeronaves, as pistas de taxiamento de aviões e a nova sinalização operacional. O investimento no projeto é de R$ 30,3 milhões.

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