Aeroporto de Linhares ganha reforma em terminal para começar a operar

Pátio e terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares, que passará por reforma Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

[A nova construção] é algo muito grande, mas temos pressa. Temos a possibilidade de antecipar os voos diários, mas para isso precisamos fazer adequações no atual terminal, afirmou o prefeito de Linhares, Guerino Zanon

Se mantidos os planos, a aeronave que deve operar a rota será o turboélice ATR 72-600, com capacidade para até 72 passageiros. A empresa, procurada por A Gazeta pela confirmar ou não a operação, afirmou ter intenção de realizar as viagens para o local, mas disse que não há uma previsão para que isso ocorra.

De acordo com o prefeito de Linhares, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já autorizou a reforma do terminal atual, mas ainda precisa terminar a análise do projeto para que as obras comecem, o parecer pode sair ainda em 2020.

Se a Anac devolver pra gente esse projeto ainda este ano, se a gente tiver que licitar a obra, no mais tardar o processo dura 90 dias. Com alguma segurança, a gente pode estimar que em abril de 2021 começa a ter voo regular em Linhares com 72 passageiros diários, projeta.

O prefeito não informou quanto deve custar a intervenção, mas disse que serão feitas apenas adequações na estrutura atual, como implantação de banheiros, catracas, estrutura alfandegária, etc. Essas adequações, segundo ele, já permitiriam o terminal receber até mais de um voo comercial por dia, do mesmo porte da operação da Azul, caso surja interesse por parte das companhias aéreas.

É um projeto muito esperado. Vai servir de apoio ao aeroporto da Capital. A gente busca colocar para operar, construir rapidamente o outro (terminal de passageiros), para começar a pensar no aeroporto de cargas. É o que toda a região, não só do Estado, mas leste de Minas e sul da Bahia, está esperando para começar a melhorar a logística de escoamento do agronegócio e da indústria, diz.

Em nota, o governo do Estado afirmou que vai bancar a reforma com recursos próprios, em parceria com a prefeitura, mas também não falou em valores nem citou prazos para a obra.

Atual terminal de passageiros do aeroporto de Linhares Crédito: Reprodução / Google Maps

NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS

Ainda segundo o Estado, a reforma do terminal atual não interfere no processo de contratação do novo terminal de passageiros, que está em fase de finalização de edital e que tem recursos garantidos para a nova estrutura.

O novo terminal será construído em outra área do Aeroporto de Linhares e não sobre o prédio já existente. Ele terá 2,5 mil m² e capacidade para receber até 7 mil passageiros por dia. O tamanho é pouco maior do que o antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória.

Além do novo terminal, o projeto que está sob análise do governo federal também prevê a construção de novas vias de acesso ao aeroporto e um estacionamento de veículos, seção contra incêndio, casas de força, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA, auxílios à navegação aérea e instalação de cerca operacional e patrimonial.

A obra terá o custo dividido entre o governo do Estado e o governo federal, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

PISTA PRONTA NO FIM DO ANO

Sobre a reforma da pista do aeroporto, o prefeito de Linhares afirmou que houve atrasos nas obras por conta das chuvas e alterações necessárias no projeto.

Nova pista do Aeroporto de Linhares está quase pronta Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução

A previsão atual é de que ela fique pronta no último dia de 2020. A nova pista do aeroporto terá 1.860 metros de extensão, maior que a existente, de apenas 1.350 metros.