Azul encerra operação em Guarapari e critica infraestrutura de aeroportos

Guarapari começa a receber voo saindo de Belo Horizonte Crédito: Ari Melo

A Azul Linhas Aéreas encerrou a rota de voo comercial entre Guarapari e Belo Horizonte. A decisão da empresa foi comunicada na tarde desta terça-feira (2). A linha era temporária e fazia parte de um projeto da companhia para expandir as viagens para os principais destinos turísticos do Brasil durante o verão. A operação começou no dia 17 de dezembro e terminou no último domingo (31).

Até então, o terminal de Guarapari estava há 18 anos sem receber voos comerciais . As viagens diárias foram operadas pela Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, em aeronaves modelo Cessna Gran Caravan com capacidade para nove passageiros.

A ponte aérea Belo Horizonte x Guarapari fez parte de um projeto da Azul para oferecer voos para destinos procurados durante a alta temporada. Além da “Cidade Saúde”, Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ) e Jericoacoara (CE) também receberam voos diários de meado de dezembro até o final de janeiro.

Sem citar especificamente o aeroporto de Guarapari, o gerente de planejamento de malha da Azul, Vitor Silva, destacou que, apesar de considerar a operação bem sucedida, a deficiência na infraestrutura de alguns aeroportos ainda é uma barreira para a regularidade das viagens.

"Os números mostram que o nosso projeto deu muito certo e estimulou uma demanda até então inexistente. O ‘Verão Azul Conecta’ nos deixou muito animados, mas mostrou que a deficiência na infraestrutura de alguns aeroportos ainda é uma barreira a ser vencida para garantirmos a regularidade de nossas operações”, apontou Silva.

Na véspera de Natal, cinco passageiros que esperavam para embarcar em Guarapari com destino à Belo Horizonte para ceiar com as famílias tiveram que passar a noite em um hotel. O voo foi cancelado depois da aeronave não conseguir pousar na pista por causa do mau tempo.

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