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Aviação

Azul encerra operação em Guarapari e critica infraestrutura de aeroportos

Os voos comerciais operaram de  17 de dezembro a 31 de janeiro. Rota que saía de Belo Horizonte fez parte  de um projeto de expansão da companhia para os principais destinos turísticos do País
Luiza Marcondes

Luiza Marcondes

Publicado em 

02 fev 2021 às 18:24

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:24

Guarapari recebe primeiro voo saindo de Belo Horizonte
Guarapari começa a receber voo saindo de Belo Horizonte Crédito: Ari Melo
A Azul Linhas Aéreas encerrou a rota de voo comercial entre Guarapari e Belo Horizonte. A decisão da empresa foi comunicada na tarde desta terça-feira (2). A linha era temporária e fazia parte de um projeto da companhia para expandir as viagens para os principais destinos turísticos do Brasil durante o verão. A operação começou no dia 17 de dezembro e terminou no último domingo (31). 
Até então, o terminal de Guarapari estava há 18 anos sem receber voos comerciais. As viagens diárias foram operadas pela Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, em aeronaves modelo Cessna Gran Caravan com capacidade para nove passageiros.  

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A ponte aérea Belo Horizonte x Guarapari fez parte de um projeto da Azul para oferecer voos para destinos procurados durante a alta temporada. Além da “Cidade Saúde”, Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ) e Jericoacoara (CE) também receberam voos diários de meado de dezembro até o final de janeiro. 
Sem citar especificamente o aeroporto de Guarapari, o gerente de planejamento de malha da Azul, Vitor Silva, destacou que, apesar de considerar a operação bem sucedida, a deficiência na infraestrutura de alguns aeroportos ainda é uma barreira para a regularidade das viagens.
"Os números mostram que o nosso projeto deu muito certo e estimulou uma demanda até então inexistente. O ‘Verão Azul Conecta’ nos deixou muito animados, mas mostrou que a deficiência na infraestrutura de alguns aeroportos ainda é uma barreira a ser vencida para garantirmos a regularidade de nossas operações”, apontou Silva.
Na véspera de Natal, cinco passageiros que esperavam para embarcar em Guarapari com destino à Belo Horizonte para ceiar com as famílias tiveram que passar a noite em um hotel. O voo foi cancelado depois da aeronave não conseguir pousar na pista por causa do mau tempo. 

Voos no Rio de Janeiro serão mantidos

 De acordo com a companhia, o Rio de Janeiro garantiu a continuidade dos voos da Azul Conecta de maneira regular depois da alta temporada de verão. Os voos que partem do aeroporto Santos Dumont, na capital do Rio, e de Congonhas, em São Paulo, para Angra, Paraty e Búzios agora serão regulares.

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